Paso a paso cómo detectar una fuga de gas y prevenir accidentes

La dirección de Protección Civil de Xalapa emitió algunas recomendaciones y medidas preventivas para uso y manejo de gas LP y llamó a revisar y verificar en las instalaciones del hogar, oficina o negocio.

La dependencia hizo un llamado a usar agua jabonosa para cerciorarse que no haya fugas en la instalación: tuberías de cobre, pictel, manguera coflex, regulador, conexiones, etcétera; así mismo recomendó que a la hora de realizar una reparación en una instalación de gas L.P. se coloque cinta teflón en las conexiones para evitar fugas y en caso de observar que el pictel presenta tuberías de cobre mal dobladas, a punto de quebrarse o el regulador está golpeado, deberán ser sustituidos de inmediato.

Así mismo, recomendó no usar mangueras de plástico en instalaciones de Gas LP y en su lugar colocar mangueras coflex para gas y/o tubería de cobre con conexiones soldadas o roscadas.

¿Dónde y cómo colocar los cilindros de gas?

Por su parte, lo cilindros de gas portátiles deben ser colocados en lugares abiertos, ventilados, en una base firme y a 3 metros de distancia de los accesorios como estufas, quemadores, boiler, secadoras de ropa, entre otros. Se recomienda también no colocar materiales combustibles encima o junto a los cilindros: bolsas de plástico, trapos, cajas, papel, periódico, ropa, etcétera.

También pide revisar las condiciones físicas y rechazar de la empresa distribuidora aquellos cilindros portátiles que tengan algunas de estas condiciones: Oxidados de cualquier parte del cuerpo del cilindro; con abolladuras en el cuerpo del cilindro (golpes); reparados, con soldaduras que no provienen de fábrica.

Asimismo, con la base deforme u oxidada; sin cabezal que proteja a la válvula; con el maneral roto (usado para cerrar/abrir la válvula) o desprovisto de éste; con fugas o manchones similares al aceite.

Protección Civil sugiere que si vas a salir de tu casa o negocio, verificar que las llaves de la estufa, calentador de agua (boiler), calefactor o la válvula de paso general estén cerradas; en caso de contar con pilotos en los accesorios (estufa, boiler, quemadores) asegúrate que estén encendidos y/o cierra las válvulas del cilindro o de paso.

Finalmente, en caso de percibir olor a gas por fuga recomienda apagar inmediatamente cigarrillos u otras fuentes de ignición, no encender las luces, ni usar teléfonos celulares, radios de comunicación u otros aparatos electrónicos, ya que al funcionar generan chispas imperceptibles que pueden iniciar y ocasionar una explosión; cerrar la llave del cilindro, abrir las puertas y ventanas para ventilar el lugar.

¿Cuántas fugas reportan en el puerto de Veracruz?

En el municipio de Veracruz se reciben en promedio al mes 50 reportes por fugas de gas en cilindros. De estos el 70 por ciento de las llamadas de auxilio por este motivo se debe al mal estado de los cilindros y el resto por tener conexiones e instalaciones inadecuadas en casa, reporta el director de protección civil, Alfonso Cardona García.

“Se recibe un promedio de 50 fugas de gas al mes, hay meses donde se dispara por la temporada, como las fiestas decembrinas donde se ocupan más por la preparación de alimentos y es cuando tenemos más fugas y en temporada de calor, de igual manera”, comenta.

Las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil de Veracruz, es que antes de que la empresa de gas, recoja el cilindro, que baje el cilindro que va a dejar y apoye a realizar una revisión de manera general de sus condiciones.

“Se le pide al trabajador de la empresa gasera que ponga el cilindro en el piso, tenemos que ver que esté completamente en vertical, tenemos que ver que no haya corrosión, vamos a ponerle jabonadura sobre la válvula, para que no existe una fuga sobre la válvula y le vamos a pedir al trabajador que voltee el cilindro, para echar esa misma jabonadura sobre la base o parte inferior del cilindro, para ver que no tenga algún poro en el fondo del mismo”, recomienda.

En caso de que el trabajador no quiera hacer esta revisión, se recomienda que se cambie de empresa gasera, con la finalidad de evitar algún incidente en casa. También se deben de revisar de manera constante las instalaciones de gas, para verificar que estén en condición es de uso, no usar mangueras plásticas, sino aceradas o de cobre, para reducir las fugas.

¿Qué hacer si huele a gas en la casa?

Cuando huela a gas por ningún motivo se debe prender fuego, ya que la acumulación puede generar un incendio. Se debe ventilar la vivienda, cerrar la llave de paso y llamar al 911.

Finalmente dio a conocer que en lo que va del año, el área a su cargo tiene registrado 83 fugas. El año pasado, se atendieron 828 fugas de gas, es decir, se atiende un promedio de 50 de manera mensual.

