PC investiga caída de posibles restos de satélite en zona centro de Veracruz

Veracruz, Ver.- Los restos de un satélite podrían ser el objeto volador que este domingo, 23 de septiembre, espectadores presenciaron en el cielo de la zona central del estado de Veracruz, informó la titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado.

¿Qué dijo PC sobre los posibles restos de un satélite en Veracruz?

Luego de que se hicieron virales varios videos donde se veía una luz caer, la funcionaria no descartó que se trate de restos de un satélite.

Afirmó que hasta ahora no se tienen reportes de afectaciones y según datos que han recabado, dicha luz tuvo presencia en el cielo de la zona de los Tuxtlas hasta Martínez de la Torre.

“Entonces no causó afectaciones a la población en todo el estado, más que el tema que se vio en todo el estado, desde Los Tuxtlas hasta la zona de Martínez, principalmente en la zona central, pero bueno, todavía se está corroborando, ¿Dónde cayó?, no lo sabemos, parece que cayó en el mar, pero no sabemos, no causó afectaciones a territorio veracruzano (…) se está corroborando por parte de la Agencia Espacial Mexicana, también por las empresas porque parece que este satélite pertenecía a una de ellas", expresó.

Presume que el objeto pudo haber caído en el mar, pero no tienen la certeza y mencionó que están investigando acerca del tema ante la sorpresa y expectación de la gente.

Cabe mencionar que este domingo por la noche, cientos de personas de diferentes municipios de la entidad, reportaron haber visto un objeto que parecía un meteorito surcando los cielos.

En las redes sociales, la información se hizo viral y varios internautas aseguraban que el objeto había caído en las playas de Tecolutla, lo que movilizó a algunos curiosos.

El avistamiento también llegó a generar temor, sin embargo, Osorno Maldonado reiteró que no hay reportes de afectaciones.