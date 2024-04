¿Qué se debe hacer cuándo hay tormentas eléctricas? PC Xalapa da recomendaciones

El titular de Protección Civil Municipal de Xalapa, Luis Sardiña Salgado, recomienda a las personas no refugiarse bajo árboles cuando una tormenta eléctrica se esté desarrollando, para no exponerse ante la caída de un rayo, como el que sucedió el pasado domingo en el campo de La Laguna de Coatepec, en donde murió un joven de 29 años de edad llamado Milton, quien fue sepultado la mañana de hoy.

"En principio, lógicamente existen en algunos puntos de la ciudad para rayos, qué son las antenas, ante eso tenemos cierta prevención, pero hay veces que el rayo no lo agarra la antena, se va a cualquier punto y se puede tener lógicamente una emergencia".

¿Qué se debe hacer en una tormenta eléctrica?

Ante una tormenta eléctrica, lo que deben realizar es mantenerse en resguardo. "Lo que le tenemos que decirle a la población en general, entre ellos a los deportistas, es tener mucho cuidado y no pararse en zona de árboles que eso es muy importante. También retirarse de las zonas donde hay transformadores, como es electricidad lo jala, yo creo que son las dos áreas más importantes que mencionar".

Así mismo, puntualizó que las recomendaciones son resguardarse: "Si no se tiene nada que hacer hay que cuidarse y quedarse en casa, si uno está en un café no hay que salir, si se encuentra uno en un centro comercial esperar a que termine la tormenta, son los puntos más importantes, además si se anda en carro, lo recomendable es detenerse, pero no abajo de un árbol, porque el árbol puede atraer el rayo y tener alguna emergencia mayor".

De las zonas en las que han tenido reportes sobre estos hechos dijo que son en zonas vegetativas y al ser un área verde jala la electricidad. Las zonas que destacó son las que están en inmediaciones de Xalapa; Banderilla, San Andrés Tlalnelhuayocan y Coatepec, además Dos Ríos y zona rural como El Castillo, El Tronconal, las 6 de Enero y Chiltoyac. "Los lugares mencionados son un área muy vegetativa, desde luego que no estamos exentos de la zona urbana", dijo.

Por lo tanto, puntualizó que, si existe una tormenta eléctrica en algunos puntos como estadios de futbol o beisbol, deportes que se juegan abiertamente, pide que se suspendan para no exponer a las personas.

Xalapa y sus lluvias

De las lluvias que dejó el frente frío dijo que ayer y antier por la tarde-noche cayeron en algunos sectores de Xalapa, sin embargo, fue parcialmente. "Ahorita con este frente frío que acabamos de pasar, que fue ayer y antier, ayer en la tarde sí tuvimos un poco de lluvias en diferentes puntos de la ciudad, fue parcialmente, pero creo que en toda la ciudad se logró tener alguna importante caída de agua".

Titular de PC Municipal de Xalapa, Luis Sardiña Salgado | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Otra de las recomendaciones que dio Luis Sardiña Salgado, titular de la dependencia de Protección Civil Municipal, es que la población debe mantenerse hidratada para evitar los golpes de calor en esta etapa de primavera-verano.

"La etapa de primavera verano seguirá intensa y tenemos que seguir muy alerta porque todavía está pronosticado cuatro golpes de calor en el transcurso de abril y mayo por lo tanto hay que seguir cuidando, hidratarse, cuidar bien a los niños y cuidarse en la población en general además de tomar mucha agua. Por último, una vez más les digo si hay una tormenta eléctrica lo recomendable es no salir a realizar deporte, no jugar beisbol hay que resguardarse para poder evitar una emergencia mayor", concluyó.

El departamento de Protección Civil Municipal se pone a disposición de la ciudadanía a través del número de Emergencias 911 que se encuentra activo las 24 horas del día para cualquier contingencia.