PC municipal sigue en alerta tras paso de onda tropical por Veracruz

Veracruz, Ver.- Con el paso de la onda tropical 9 por la entidad y las afectaciones que dejaron las lluvias a la ciudad, el director de Protección Civil en el ayuntamiento de Veracruz, Alonso García Cardona afirmó que estarán pendientes del desarrollo de estos fenómenos para prevenir riesgos a la ciudadanía.

En entrevista afirmó que, durante las lluvias de estos días, recibieron varios llamados de auxilio por parte de la población que manifestaba que sus calles se encontraban inundadas y algunas que ya había entrado el agua.

Policiaca

¿Qué dijo PC sobre la causa de las inundaciones en Veracruz?

Explicó que el sistema hidráulico de la ciudad trabaja adecuadamente, sin embargo se ha inundado por la cantidad de agua que ha caído en tan poco tiempo.

“No quiere decir que no se inunde, recordemos que la cantidad de agua que cae en tan poco tiempo, el sistema hidráulico de cualquier ciudad del mundo no la va a aguantar, pero te das cuenta que el sistema hidráulico si trabaja cuando en tan poco tiempo el agua disminuye, los sistemas hidráulicos están trabajando bien y hay que reconocerlo”, puntualizó.

Además de que también comentó que había mucha basura tirada en las calles, lo que también ocasiona los taponamientos de los sistemas hidráulicos, como tragatormentas y alcantarillas.

Alonso García Cardona afirmó que estarán pendientes del desarrollo de estos fenómenos para prevenir riesgos a la ciudadanía | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Demoraba mucho el escurrimiento del agua porque detectamos que había muchísima basura acumulada, sobre todo en las esquinas donde están las tormentas, ahí el llamado a los ciudadanos para que nos apoyen recogiendo su basura”, insistió.

El encargado de la protección civil municipal manifestó que durante estos días de lluvia se activaron albergues, sin embargo la población en colonias en riesgo, como La Herradura se negó a acudir a estos refugios y aclaró que como autoridad no pueden obligar a nadie a salirse de sus casas.

El encargado de la protección civil municipal manifestó que durante estos días de lluvia se activaron albergues | Foto ilustrativa: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“La gente no quiso irse a los refugios y no los podemos obligar, no tuvimos gente en los refugios, y no podemos obligar a nadie a salir de su vivienda aún si está en riesgo inminente”, dijo.

Comentó que el personal de Obras y Desarrollo Urbano municipal se encuentra atendiendo el tema de los socavones que se registraron en estos días de lluvia.