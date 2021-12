PC no gestiona obra, dice Guadalupe Osorno en caso de inundaciones en Coyutla

Xalapa, Ver.- Ante el señalamiento reciente de que el municipio de Coyutla permanece en el olvido tras la peor de sus inundaciones, ocurrida en agosto de 2020, la secretaria de Protección civil, Guadalupe Osorno Maldonado, aseguró que desde la dependencia que encabeza hace lo que corresponde.

“Protección Civil no gestiona obra, no tenemos recursos y no ejecutamos obra pública”, enfatizó al ser cuestionada sobre este tema por la diputada morenista Gisela López López.

Explicó que sí se solicitó un estudio técnico especializado a la Comisión Nacional de Agua ante la inquietud de la población, pues se pensaba que la inundación se había debido a la modificación del cauce del río por la construcción de un paso peatonal.

Aclaró que un equipo de verificadores determinó que las inundaciones se debieron a una lluvia torrencial en la zona de la sierra con sus consecuentes escurrimientos, que aumentaron los caudales.

La servidora pública añadió que está pendiente un estudio hidrológico hidráulico para tener un mejor diagnóstico.

Durante su comparecencia en la glosa del tercer informe del gobierno del estado de Veracruz, sostuvo que sí hay acompañamiento y acciones preventivas. Enfatizó además que actualmente hay ocho brigadas comunitarias en comunidades.