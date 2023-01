¿Comes carne en enero? Tablajeros sufren caída en ventas

Una baja de aproximadamente 30 por ciento en las ventas registra carnicerías de esta ciudad durante las primeras semanas del primer mes de año. Tras las fiestas y gastos decembrinos “siempre tenemos que lidiar con menos ingresos, pero además este año absorbemos las pérdidas que dejan el alza a la carne y que en mi caso no he incrementado los precios”, explica Josué García Casas, propietario de un establecimiento de la zona de Los Sauces.

Con más de 20 años con su negocio, en la calle, frente a uno de los mercados más socorridos de la ciudad, señala que este año ha resultado excesivamente complejo.

¿Por qué la gente visita menos las carnicerías?

Respecto a la baja en las ventas, dice que es una situación recurrente cada inicio de año, “porque la gente queda muy gastada y tras haber comido muchos platillos de carne, que siempre opta por comprar menos no solo en las primeras semanas, sino en los siguientes meses del año".

Esa es una situación que todos los que se dedican a este negocio saben que sucederá, pero en este año la situación es más dura porque la gente debe enfrentar una fuerte alza de precios de todos los productos básicos y eso es realmente más preocupante, “porque entonces menos podrán adquirir carne”.

En el caso de la carne, expone que si bien ha habido algunos aumentos hasta ahora son leves y los han absorbido los negocios porque a los compradores ya no es posible darles más caro, "por lo menos en mi negocio no ha habido alzas porque ya no sería rentable, de por sí, ya la situación es complicada, como para darle otro golpe a la economía de las familias que son mi clientela”.

En diciembre si se registró un incremento del 20 por ciento a todos los productos en general, pero como es temporada alta y cuando la gente tiene dinero, pues no se notó tanto, ni impactó, como ocurre en este momento.





Don José García dijo que en este momento el producto más caro es el filete de res, que tiene a 300 pesos el kilogramo, pero que en otros negocios puede llegar a costar 380 pesos o más. “He notado que hay amas de casa que ya no piden por medida, sino por cantidad, en vez de llevar un kilo piden 4 piezas, pagan lo que pese, que es una manera de ahorrar y no comprar de más”.

Por ejemplo, la arrachera de res en tiendas en línea se oferta en 230 pesos por 500 gramos la carne molida selecta, de 500 gramos por 85 pesos. Remarca que siempre todos los cortes de res son, por mucho, más caros que los de cerdo.

El bistec de cerdo en este momento en su carnicería lo vende en 120 pesos; en otros establecimientos puede llegar hasta los 170.

¿Cómo sobrellevar un negocio familiar?

Son muchos los factores negativos ha tenido que enfrentar este año, uno de ellos, es el pago de los ayudantes que ahora ganan 200 pesos al día.

"En mi caso, en este negocio siempre los ayudantes son jóvenes de la familia que trabajan, aprenden el oficio y siguen sus estudios, por lo que su salario es un apoyo".

Señala que los empleados en una carnicería deben, como en todos los oficios, ser expertos en realizar los cortes y en apoyar para que los productos se mantengan con una alta calidad.

“Imagínense a los propietarios de carnicerías que deben pagar 2 o tres empleados, ya son 600 pesos diarios, solo en salarios, lo que es un impacto fuerte, por eso deben dar más caro su producto”.

Aquí tengo varios jóvenes que son buenos en su oficio, pero que están apoyando porque son parte de la familia y siguen estudiando para lograr un mejor empleo a mediano plazo”, eso me hace poder mantener los precios estables, mientras se puede, “pero si viene un incremento más fuerte, pues sí tendré que aumentar los precios.