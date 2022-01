Pega duro cuarta ola en Veracruz; aumentan casos en 361%

Hasta en 361 por ciento aumentaron los casos de Covid-19 en la entidad veracruzana de diciembre a enero, alerta el profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Gerardo Ortigoza Capetillo.

En entrevista señala que en el inicio de año se registró un aumento considerable en el estado de Veracruz ya que en la última semana de diciembre, es decir, la semana 52, el número de casos pasó de 275 a mil 270 para la primera semana de enero de este año, lo que representa la cuarta ola.

En tanto que a nivel nacional en la semana 52 se reportaban 38 mil 716 casos y en la semana del 2022 la cifra subió a 124 mil 873.

En Veracruz el número de casos aumentó en 361 por ciento y a nivel nacional en un 222 por ciento porque las cifras se triplicaron y apenas está iniciando, hay que observar lo que está sucediendo en Europa donde llevan un mes.

El experto aduce que este aumento es consecuencia de que muchas personas relajaron las medidas sanitarias ya que según los semáforos epidemiológicos el estado ha permanecido en verde y eso permite que se llevan a cabo algunas actividades que ponen en riesgo la salud de la gente.

“Hemos observado que la gente está dejando de usar el cubrebocas aun cuando sabíamos que en países como Europa estaba el Ómicron, desafortunadamente entró por las zonas turísticas como Cancún y demás”, señala. Expresa que, aunque la variante del Covid-19 parece no ser tan agresiva, continúa provocando contagios y de hecho son más rápidos ya que su grado de virulencia y sus síntomas llegan a ser comparados con el sarampión. En ese sentido considera urgente reforzar la vacunación ya que en casos como los maestros su periodo de inmunización tiene más de seis meses.

Además de que también se están presentando casos en niños y aún no existe vacunación para ese sector de la población.

“El virus está mutando, está tratando de quedarse y los más vulnerables son los más pequeños que no están vacunados”, alerta. Ortigoza Capetillo pide que la población continúe cuidándose pues ya se dio el regreso presencial en algunas escuelas y la economía no puede frenar. Insiste en no perder de vista lo que pasa en otras partes del mundo como Europa, Francia, España, Italia y Reino Unido donde se vive el ascenso en los contagios a causa de la variante Ómicron desde hace varios meses y en México es de apenas unas semanas.

Explica que la proyección machine learning (herramienta de cómputo científico que permite hacer predicciones) con datos reportados por la Secretaría de Salud federal sobre la última semana de diciembre de 2021.

El científico desde el inicio de la pandemia modela matemáticamente el comportamiento del coronavirus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad Covid-19.