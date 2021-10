Peligro: al menos un asalto diario en esta carretera veracruzana

Córdoba, Ver.- La delegación de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), zona Córdoba-Orizaba, diariamente reporta al menos un robo de alguna unidad pesada o de la carga cuando transitan en el tramo carretero que comprende Cuitláhuac a Cosamaloapan, exigen la instalación de más retenes que “sigan” a los operadores para evitar más incidentes que se registran a plena luz del día, expuso Enrique Rustrían Villanueva, delegado del organismo en la zona.

Comenta que la vigilancia de las autoridades es primordial no solo para el tramo mencionado, pues también en el de La Tinaja a Veracruz y Cardel a Veracruz se han registrado intentos de robo o la consumación de este acto delictivo, donde los que cometen el delito portan armas que ponen en riesgo a los conductores.

“No es un tema sencillo, el gobierno estatal debe de poner mayor vigilancia y coordinarse con la Guardia Nacional, porque los delincuentes inclusive llegan a saber el cambio de turno de los elementos y es cuando aprovechan, hay que poner más cuidado en las estrategias que se aplican”.

En los retenes, agrega que se seguía a la unidad pesada, pues eran colocados a distancias determinadas que permitían vigilarlos los camiones y cuando no llegaba al segundo o tercer filtro era cuando se actuaba, “hemos tenido casos donde se alerta a tiempo que es también muy importante, cuando no tenemos contacto con el operador, damos aviso a las autoridades”.

Precisa que la estadística de un robo diario es el reporte que tienen, sin embargo, en el estado existen más compañías que brindan respaldo a los operadores y empresas.

Cuestionado sobre qué es lo que más se roban de las unidades de carga, señala que son aquellos productos que pueden ser comercializados de forma rápida como los no perecederos e inclusive pollos vivos, este último se da en otras regiones.

En comparación del 2020, para este año los robos fueron en aumento debido a que el año pasado por el tema de la pandemia de Covid-19 varias empresas bajaron sus viajes y esto frenó al transporte, “fue empezar otra vez a mover las cantidades que movíamos antes, aunque no al 100%, ciertos sectores se vieron afectados, mercancías como la cerveza tardaron en reactivarse, el maíz que viene de otros países, vemos un panorama mejor que el 2020, pero no mucho mejor que el 2019, no tenemos los mismos viajes que teníamos antes”.

Cabe hacer mención que el año pasado se reportó una disminución de viajes del 20 por ciento para los afiliados a la Canacar.