Pensiones para adultos mayores son apoyos pensados para ellos y no para sus familias: Rita Margarita García

Las pensiones para los adultos mayores son apoyos pensados para ellos y no para sus familias afirmó Rita Margarita García López encargada del programa de reeducación funcional en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Al hacer un llamado a los familiares para respetarles, dijo que las personas adultas tienen que hacer valer sus derechos y no volverse invisibles pues los apoyos sociales son pensados en que puedan satisfacer sus necesidades.

Local Discriminación, abandono y maltrato, principales problemas que enfrentan adultos mayores

“De hecho, el apoyo, que es un apoyo social, el objetivo principal es ese que tengan una pensión, una pensión de alguna manera para todos sus servicios, todo lo que ellos necesiten, debe ser un apoyo que les funcione, que les haga bien. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, no siempre sucede así y no porque el objetivo del programa no sea ese, sino porque el familiar lo ve de una manera, si vive con él, bueno, pues es un apoyo familiar”.

En el marco de Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez 2024 que se conmemora hoy 15 de junio, remarcó, las pensiones no son un apoyo familiar, sino es un apoyo para la persona mayor.

“Entonces es la misma invitación, es cuestión de crear conciencia, crear cultura de envejecimiento y sobre todo educación, es cuestión cultural”, abundó.

En ese sentido dijo que hay una invitación a las familias y la sociedad en a que entiendan, comprendan y respeten porque se debe empezar desde el núcleo familiar.

“Porque empezar desde casa, desde el primer núcleo familiar, es cuando tenemos que empezar a respetar a los demás”.

Señaló que desafortunadamente el maltrato y la violencia hacia las personas de 60 años y más, el primer punto detonante casi siempre son los hijos, la familia y el cuidador.

“Y pudiéramos poner, y no en último término lo que es el maltrato estructural. Nosotros, servidores públicos, que a veces no tomamos en consideración esos puntos, pero sí la familia. Aquí la invitación a las personas mayores, primero, que no se dejen, que no se vuelvan invisibles, que sí denuncien, que sí lo hagan saber”.

Sin embargo, reiteró el llamado es sobre todo para las personas de menos de 60 años, la familia, los hijos.

“Esa es la invitación que haría yo, de que tengan conciencia que las personas de 60 años y más, muy más, son personas muy valiosas. La experiencia no se jubila, la experiencia cuenta. Entonces, respeto y no maltrato hacia ellas”.