Pentathlón inicia actividad en Banderilla en acto cívico

La mañana de hoy, la Banda de Guerra del Pentathlón Militarizado de la Sub Zona Xalapa, en apoyo a la Sub Zona Banderilla, que tiene al frente a la Sub Oficial de Infantería, Doribel Pérez Sánchez, fue reconocida por el Ayuntamiento de Banderilla por su participación en el primer acto conmemorativo y Protocolario que se realizó en ese municipio.

Con esta actividad, el “Penta” inicia el año trabajando y brindando apoyo donde es requerido como en eventos deportivos, faenas, ayuda a la ciudadanía en caso de emergencia, cívicos, entre otros.

Fotos: Cortesía | Pentathlón

Como siempre distinguiendo la gala y gallardía, los cadetes de la capital mostraron disciplina y cumplieron con excelente resultado su participación en este acto en el que estuvieron presentes autoridades de la nueva administración.

Deportes Trabajadores del SUX despiden el 2021 con encuentro de futbol

Durante este 2022 la Zona XXX del Pentathlón Deportivo Militarizado que tiene a cargo el Primer Comandante de Infantería e Instructor, Roberto Salas León, cuenta con un programa de varias actividades en las distintas Sub Zonas que se encuentran en todo el estado de Veracruz, por lo que en próximos días se darán a conocer los diferentes trabajos en los que estarán participando.

SUB ZONA XALAPA INVITA A SER PARTE DEL PENTA

El primer comandante de la Zona XXX de Veracruz, Roberto Salas León, junto a su Estado Mayor, invita a niños y jóvenes a pertenecer a las filas de “Penta” en sus distintas disciplinas que son: Natación, Atletismo, Taekwondo, Equitación, Sanidad-Primeros Auxilios y Marchas Militares.

Salas León dijo que entrenan los martes de 21:20 a 22:20 horas en el parque de Los Berros; jueves con mismo horario, mientras que sábados y domingos trabajan de 8 a 10 de la mañana en el primer Lago que se encuentra a un costado de la colonia Isleta. El oficial proporcionó el siguiente número para mayores informes: 2283571148.

INVITAN AL TRAIL CHIMALCO

En conferencia de prensa, dieron a conocer que el próximo 30 del presente mes, XicoT Runners en coordinación con el Pentatlhlón realizará la carrera atlética denominada el Trail Chimalco que se será en el municipio de Xico, por lo que hacen la invitación a corredores de la región para ser parte de este evento deportivo.

La competencia que enmarca el primer año de aniversario del Club XicotRunners, tendrá distancia de 8 kilómetros y el recorrido mostrará espectaculares paisajes que tiene ese municipio.

Se sabe que numerosos atletas élites y expertos en trial de varias partes de la región han confirmado su participación, por lo que el evento será de grandes proporciones con alto nivel competitivo.