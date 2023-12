Esperan peregrinaciones de Yucatán, Tabasco y Chiapas en Iglesia de El Dique

Xalapa, Ver.-La Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe del popular barrio de El Dique de la ciudad de Xalapa, será visitada por miles de personas en los próximos días a través de las peregrinaciones que podrían ser más de 200.

El primero de diciembre llegaron tres, una de ellas era del estado de Chiapas y se espera que vengan de Yucatán y Tabasco, además de lugares cercanos a la Iglesia, menciona Mario González, colaborador de la Basílica.

¿Cuántos años tiene trabajando en la iglesia Mario?

En 15 años de formar parte de los colaboradores de la Iglesia, indica que muchas personas siguen visitando el lugar para ofrecer flores a la Virgen de Guadalupe y que el día 11 y 12 es cuando más hay asistencia.

“La actividad inició el día primero con la visita de al menos tres peregrinaciones. Una de ellas era de Chiapas, ahora esperamos nuevamente lleguen de Yucatán y Tabasco; desde que trabajo aquí han venido y este año igualmente esperamos lleguen”, platica Mario.

Además menciona que hasta este lunes habían llegado al menos 20 peregrinaciones, entre ellas la de Limpia Pública, algunas familias de Xalapa y la primera foránea que fue Chiapas.

Recuerda que el año pasado por la pandemia no hubo mucha visita, sin embargo, sí llegaron peregrinaciones, “no como años anteriores por los mismo de Covid, pero sí hubo visitantes. Hace dos años definitivamente no hubo, por la pandemia, pero igualmente algunos llegaron, no muchos, pero sí se presentaron”, destaca.

Dijo que ahora con la normalidad habría cientos de visitantes no solo de Veracruz, sino a nivel nacional. “Se espera que el 90% de las personas que venían antes de la pandemia, regresen nuevamente. Aquí en Xalapa hay muchas personas que vendrán de sus capillas, igual en familia; la actividad mayor se da a partir de las 6 de la tarde”, comenta.

Además destaca que nota que la presencia de las peregrinaciones se ve más a partir del día 6 hasta el 12. “Después de ese día, podrían llegar hasta 20 peregrinaciones por día. El día 1 llegaron tres, al siguiente día fueron cuatro, ayer domingo se presentaron al menos 6 y este lunes llegarán al menos 5 que ya están registradas, por lo que se están esperando”, menciona.

Expresa que para el día 11, al menos lleguen entre 30 y 40 peregrinaciones, “hasta un poco más, mientras que el 12 por la madrugada y el día, unas 60 aproximadamente; no todas son grandes, algunas son familias de la ciudad que en algunas ocasiones no están registradas, pero las que son esperadas, desde lo más alto de las escaleras se puede observar que son varias”, platica Mario González.

La Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe del popular barrio de El Dique / Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Se encontraba realizando labores en la Iglesia en la que en su interior había coronas, entre ellas la de Limpia Pública, Seguritec, Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo y Movimiento Pandillas de la Amistad, entre otros arreglos florales.

Se considera que aproximadamente 30 mil personas lleguen a la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe; el año pasado hubo más de 15 mil personas y ahora al regresar a la normalidad habrá mucho más visitantes, quienes continuarán con esta celebración a la Virgen de Guadalupe.