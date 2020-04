Periodistas advierten: el asesinato de Elena Ferral puede quedar impune

Xalapa,Ver.- A dos semanas del asesinato de María Elena Ferral, las autoridades encargadas de impartir justicia en Veracruz no han dado a conocer resultados de las investigaciones en torno al caso y el gremio periodístico continúa en la incertidumbre, señaló Raymundo Jiménez, columnista y director de la página digital Espejo del Poder.

Tras sumarse a la exigencia de justicia para la colabodora de Diario de Xalapa en la zona norte de Veracruz, Jiménez apuntó que todo pareciera indicar que el atentado quedará en impunidad, sumándose a los otros 20 casos de comunicadores que en los últimos años han sido asesinados. “Así como le tocó a María Elena hemos visto a otros personajes que han sido asesinados y que sus homicidios siguen impunes (…) Esto no se puede quedar así”, dijo.

Recordó que aunque en algunos casos de asesinatos contra periodistas se ha detenido a personas y se han difundido algunas líneas de investigación, hasta el momento ninguno de éstos ha sido esclarecido de manera total.

Hay otras muertes que pasaron como accidentes, como el caso del colega columnista José Miranda Virgen, en el que se resolvió que supuestamente explotó el gas en la cocina de su departamento, pero quedaron muchas dudas y que incluso la organización Artículo 19 lo sigue incluyendo en la lista de periodistas asesinados por el ejercicio de su oficio

Raymundo Jiménez precisó que aunque hubo un cambio de gobierno a nivel estatal, incluso hubo cambios al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE), la percepción general es que no ha habido avances en la forma de procurar justicia y esclarecer los crímenes en contra de los comunicadores. “Es lo que estamos viendo y hasta ahorita seguimos teniendo la percepción de que todo parece mantenerse igual y no vimos una reacción inmediata y efectiva en el crimen de la compañera”, dijo.

Finalmente, el columnista aseguró que los periodistas tienen ahora la obligación de alzar la voz y de ejercer presión para que las autoridades encargadas de procurar la justicia cumplan con su cometido. Aseguró que sólo así se mandaría un mensaje para todos aquellos que pretendan atentar en contra de la libertad de expresión. “Y en general de cualquier otro veracruzano que se dedique a cualquier otra actividad. Ya no podemos seguir viviendo con este clima de incertidumbre e inseguridad”, apuntó.

Morena: esfuerzos discursivos

Aunque existen algunos “esfuerzos discursivos” por parte de la actual administración estatal, se sigue corriendo el riesgo de que el crimen de María Elena Ferral, colaboradora de Diario de Xalapa, quede en la impunidad, tal y como ha sucedido con los asesinatos de decenas de comunicadores veracruzanos, advierte la periodista veracruzana Eirinet Gómez López.

Precisa que aunque luego del crimen ocurrido en Papantla, actores políticos salieron a lamentar y condenar el hecho y a prometer que habría avances en las investigaciones del caso; los periodistas “ya hemos escuchado este discurso muchas veces y durante muchos años”, así que se debe tomar con mucha reserva.

Con Morena, lo que podemos destacar tal vez es que hay algunos esfuerzos discursivos por tratar de ofrecer resultados. Vemos que no es tan fuerte esta campaña de desprestigio a los periodistas asesinados como en gobiernos pasados y vemos que ofrecen lamentos, condenan, publican en sus cuentas de Twitter que van a dar pronta justicia o que hay avances, pero incluso en esta administración habría que tomarse ese discurso con muchas reservas

La periodista dijo que en el caso de la impartición de justicia, el tema muchas veces no tiene que ver con partidos políticos, sino con las capacidades institucionales y la capacidad de respuesta para atender estos casos. En este marco, dijo, aunque en Veracruz hubo un cambio en las siglas del partido en el poder no se han desarrollado las capacidades institucionales.

No hay gente que haga investigación, no hay gente que integre buenas carpetas de investigación, no hay personas que peleen los casos ante los jueces y creo que esa es una deficiencia institucional, independientemente de quién esté en el poder va a ser difícil alcanzar la justicia si las instituciones encargadas no desarrollan sus capacidades

Respecto al crimen de la comunicadora, con quien coincidió en su paso por Diario de Xalapa, Gómez López indicó que Ferral Hernández era una reportera “de calle”, con amplio conocimiento de la zona norte de Veracruz y que tenía mapeados los municipios y conocía los liderazgos regionales del lugar que reporteaba. “Me tocó recibir su llamada por nextel y escucharla entusiasmada por tener la nota (…) Por eso lamento mucho su homicidio, porque no sólo se trata de la vida de una persona y de una mujer periodista y colega, sino que perdemos a alguien con una gran experiencia. Yo me pregunto, ahora que ella no está, ¿quién nos va a decir qué pasa en esa región?”, concluyó.