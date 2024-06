Personal de la UMAE 14 en Veracruz volverá a manifestarse por falta de compromiso de los directivos

Veracruz, Ver.- Tras denunciar que al interior de la Unidad Médica de Alta Especialidad UMAE 14 Adolfo Ruiz Cortines del IMSS no mejoran las condiciones y que el elevador sigue fallando, el personal médico advirtió que reanudarán las manifestaciones en esta semana hasta lograr compromisos de parte de los directivos.

¿Qué nuevos problemas hay en la UMAE 14 del IMSS en Veracruz?

Según los trabajadores, en esta semana, el único elevador que funciona dentro de la clínica falló en dos ocasiones; una vez el miércoles y otra este viernes y que dejó atrapadas a cinco personas, entre ellos un familiar.

El incidente del viernes quedó grabado en un video que se hizo viral por parte del personal para exhibir a los directivos, que aseguran que el elevador está en mantenimiento cuando la realidad es que pone en riesgo la vida de todos los trabajadores, pacientes y familiares.

¿Para qué son usados los elevadores de la UMAE 14 del IMSS en Veracruz?

Insistieron en que de los tres elevadores, solo uno está en funcionamiento y es utilizado por el personal, por los familiares, para la transportación de alimentos, medicamentos, residuos biológicos infectocontagiosos, pacientes, desechos de basura, muestras de laboratorio y demás.

Señalaron que no hay mantenimiento y los climas de la clínica siguen sin funcionar.

En ese sentido, comentaron que este mismo viernes, los representantes sindicales de la UMAE 14 sostuvieron una reunión con los directivos de la clínica para abordar las necesidades del hospital, pues hay la amenaza de que haya despidos debido a las movilizaciones.

“Los directivos del hospital dicen que los elevadores están en mantenimiento, que los climas están en mantenimiento pero la realidad es que no hay nada de eso, sigue habiendo carencias, los elevadores siguen fallando y no hay aire acondicionado, hay la amenaza de que nos van a correr pero no estamos pidiendo algo fuera de nuestros derechos, estamos luchando por los derechos de los pacientes y mejores condiciones de trabajo para nosotros”, externó el grupo de enfermeros.

¿Qué dijo el personal de la UMAE 14 del IMSS en Veracruz?

Por ello, el personal advirtió que las movilizaciones se reanudarán este miércoles 19 de junio, hasta lograr un compromiso de parte de la directiva o la renuncia de los titulares, ante la incompetencia.

Cabe destacar que desde hace dos semanas, el personal médico denunció las carencias al interior del hospital y se levantó en un movimiento de lucha para mejorar las condiciones laborales que implica el buen funcionamiento de los climas y los elevadores.

En la última movilización, los trabajadores se plantaron frente a la UMAE 14 ubicada sobre la avenida Cuauhtémoc donde permanecieron por más de dos horas lanzando consignas en contra de los directivos.