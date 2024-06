Personal del IMSS exige climas y elevadores funcionales; denuncian que algunos han sido amenazados

Veracruz, Ver.- Bajo el lema seguro social, justicia laboral, personal de enfermería de la UMAE 14 del Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines del IMSS volvió a las calles para denunciar las pésimas condiciones laborales en que trabajan en medio de un calor insoportable con riesgo de golpes de calor y mal funcionamiento de los elevadores.

¿Hasta cuándo se manifestará el personal del IMSS en Veracruz?

A pesar de las advertencias de los directivos, enfermeras y enfermeros afirmaron que las protestas continuarán hasta que no se solucionen sus peticiones, que es el funcionamiento de los tres elevadores y del sistema de enfriamiento en los seis pisos que comprende la institución.

A pesar de las advertencias de los directivos, enfermeras y enfermeros afirmaron que las protestas continuarán hasta que no se solucionen sus peticiones | Foto: Ingrid Ruiz / Diario de Xalapa

El personal manifestó que aunque la dirección del IMSS intentó disipar su movimiento con comunicados de que tanto los elevadores como el clima están en mantenimiento, la realidad es que estos problemas se vienen presentando desde antes de la pandemia del Covid-19 y no se ha dado solución.

¿Qué riesgos hay por las fallas en aire acondicionado en la clínica del IMSS en Veracruz?

Kenia, una de las enfermeras del área de nefrología indicó que los pacientes están en riesgo de agravarse debido al calor, pues el material que utilizan no puede tener contacto con el sudor.

“Nuestra exigencia es que queremos un hospital a la altura de la cantidad de pacientes que tenemos, no tenemos climas en áreas muy importantes como es la de quemados, terapia intensiva, sala de espera, la sala de nefrología y hemodiálisis, en estos últimos nuestros pacientes tienen unos catéteres que son susceptibles a infección, con el sudor de los pacientes y el exceso de calor se pueden infectar y poner en riesgo su vida, estamos aquí también por ellos”, expuso.

¿Por qué denunciaron amenazas el personal del IMSS en Veracruz?

Guillermo, auxiliar de enfermería mencionó que muchos compañeros que participan en el movimiento están siendo amenazados por los directivos, sin embargo están dispuestos a continuar hasta que los elevadores funcionen en su totalidad y que haya aire acondicionado en todas las áreas.

“A mí me abordaron en el vestidor para decirme que me deje de estas cosas, que me quitara de este rollo porque las autoridades iban a tomar medidas drásticas, están amenazándonos cuando no estamos pidiendo nada de lo que es nuestro derecho, además hacemos las manifestaciones en horario no laboral”, dijo.

Esta es la octava manifestación que realiza el personal y advierten que continuarán hasta llegar a una solución.

En esta ocasión, los trabajadores bloquearon el carril de sur a norte de la avenida Cuauhtémoc a la altura de Icazo, en el lugar ya hay un operativo por parte de la dirección de Tránsito para desviar a los automovilistas.