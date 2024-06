Personal del IMSS protesta por la falta de aires acondicionados y mala operación de elevadores [Video]

Veracruz, Ver.- Con un bloqueo en la avenida Cuauhtémoc, personal de enfermería y familiares de pacientes internados en la UMAE 14 del Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines denunciaron la falta de aire acondicionado en las instalaciones y la mala operación de los elevadores.

En voz de los inconformes, Erika Rodríguez enfermera del lugar, expuso que de los tres elevadores que existen en todo el hospital, solo uno está funcional pero presenta fallas.

Te puede interesar: ¿Habías escuchado de las "islas de calor urbano"? Qué son y cómo afectan la salud

Con un bloqueo en la avenida Cuauhtémoc, personal de enfermería y familiares de pacientes internados en la UMAE 14 del Centro Médico Adolfo Ruiz Cortines denunciaron la falta de aire acondicionado en las instalaciones y la mala operación de los elevadores ‼️🗣️



📹 Ingrid Ruiz pic.twitter.com/TDnhWEnrkE — Diario de Xalapa (@DIARIODE_XALAPA) June 6, 2024

Indicó que el elevador es utilizado por el personal, por los familiares, para la transportación de alimentos, medicamentos, residuos biológicos infectocontagiosos, pacientes, desechos de basura, muestras de laboratorio y demás.

Pero a pesar de eso, no se le da mantenimiento y en algunas ocasiones se ha quedado atorado con pacientes y personal dentro.

Local ¿Sabes usar el aire acondicionado? No es solo encenderlo, ingeniero dice cómo debe hacerse

"Hemos tenido camilleros que se quedan con pacientes, algunos con discapacidad, posquirúrgicos de algún procedimiento, nos hemos quedado atorados y nadie hace nada, a lo menos una servidora ya va dos veces que me quedo atorado con el riesgo de que el elevador se caiga", puntualizó.

¿Por qué es importante el aire aconcionado en un hospital?

Otro problema que enfrentan tanto trabajadores como pacientes y familiares es la falta de aire acondicionado en las instalaciones y la única solución de la dirección general fue otorgar permisos para que ingresen pequeños ventiladores, que resultan obsoletos ante el intenso calor que se registra por el encierro, ya que todas las ventanas están clausuradas y no se pueden abrir.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

El problema se presenta en los siete pisos; desde urgencias y consultas externas en la planta baja; quirófanos en el segundo piso; pediatría y urología en el segundo piso; hematología y neurología en el tercer piso; cirugías en cuarto piso; cardiología y área de quemados en el quinto piso y medicina interna en sexto piso.

"Escasamente el clima sirve en dos áreas, en las demás no abastece o de plano no hay aire acondicionado, pero eso si, gobierno si tiene clima y hasta seguridad para que no podamos acceder", denunciaron.

Te puede interesar: Hospital Regional del ISSSTE lleva 9 meses sin aire acondicionado, denuncia personal

El personal médico manifestó que desde la pandemia del Covid-19 se viene presentando esta situación y a pesar de las protestas que han hecho, las autoridades no han puesto solución y mientras los pacientes, familiares y el personal corren el riesgo de infecciones por el calor.

"Ya nos hemos manifestado para exponer la situación y hasta ahora nadie nos ha dado solución, pero ahora están presentes los familiares porque no solo es el bienestar de los trabajadores sino también de ellos", indicaron.

Los trabajadores tomaron la avenida Cuauhtémoc para hacer la protesta en busca de una solución definitiva.

Tras la protesta el puente Cuauhtémoc fue cerrado a la circulación hasta la calle de Icazo, se desvió la circulación hacia las avenidas de Circunvalación y Victoria.

El bloqueo duró alrededor de tres horas porque el personal regresó a sus labores pero advirtieron que continuarán las movilizaciones.