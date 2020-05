Personal médico asegura que obligan a trabajar a enfermeras diabéticas e hipertensas

Veracruz, Ver.- Personal médico del Hospital de Boca del Río denunció negligencia médica de parte de la jefa de enfermos y el subjefe por haber obligado a algunas compañeras a trabajar en el área de Covid-19 sin importar que presentaban enfermedades como diabetes, hipertensión y que las ponía en situación de riesgo.

De acuerdo a los trabajadores del sector salud, durante la protesta que realizaron el pasado 27 de abril que llegó hasta el bloqueo del bulevar Miguel Alemán se denunciaron una serie de irregularidades que se presentaban dentro del nosocomio.

Una de ellas fue que las enfermeras enfermas de diabetes, hipertensión y demás eran obligadas a trabajar pese a que se había establecido que personas con ese tipo de morbilidades debían irse a casa.

Una de las enfermeras que protestó por esta situación fue María de Jesús Luna quien dijo “Aquí habemos personas de alto riesgo, hay hipertensos, asmáticos, diabéticos y nos quieren laborando, que una semana si y otra no y no se me hace justo, no contamos con ninguna seguridad, pero nos obligan a trabajar”, fue parte de su denuncia.

Justamente esta enfermera fue una de las infectadas por Covid-19 y su situación se ha agravado; esta tarde fue trasladada al Hospital de Alta Especialidad debido a que empeora con los días.

Queremos denunciar negligencia médica por parte de la jefa de enfermeras Rocío y el subjefe Víctor Manuel porque al parecer a sus amigos y cuates que son estar enfermos los mandaron a descansar y a los compañeros que si estaban enfermos los mandaron a Covid y ahora nuestra compañera está grave, ella fue una de las que hizo la denuncia durante la protesta que hicimos el pasado 27 de abril y ahora ella se debate entre la vida y la muerte y hay más casos, este es solo unoDenuncia del personal

Insistieron en que hay muchas represalias contra el personal médico pues están trabajando bajo las peores condiciones y las autoridades no lo quieren reconocer.