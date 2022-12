Personas con discapacidad luchan por mayor accesibilidad en la vía pública

Integrantes del Movimiento de las Personas con Discapacidad hicieron un recorrido del Teatro del Estado hacia el parque Juárez para visibilizar a este sector de la población y la falta de accesibilidad en el entorno urbano que resulta agresivo para ellos.

Uno de los participantes, José Arturo Acosta Hernández, dijo que de acuerdo con las cifras del INEGI en su censo de Población y Vivienda 2020, en Xalapa se tienen registradas 94 mil 161 personas en condición de discapacidad, pero existe una falta de accesibilidad que impide que salgan a las calles.

Refirió que el entorno urbano es muy agresivo porque no hay rampas, la cajones de estacionamiento son pocos o reducidos, pero además, en ocasiones son ocupados por personas que no tienen ninguna discapacidad.

Aunado a ello, no existe un servicio urbano adaptado para ellos, "a ver ¿cómo te subes en una silla de ruedas a un servicio urbano, para que un taxi te pueda llevar?, pueden pasar 10 o 20 taxis y no se paran, y no te levantan, esa es una de las causas por las que estamos luchado, la accesibilidad para ser incluyente en la sociedad".

Expuso que si bien hay leyes suficientes para que se respeten sus derechos, el tema ya no es legislativo, pues lo que hace falta es que las organizaciones y personas con discapacidad se unan para poder exigir que se cumplan ya que en ocasiones se hace por separado y de manera individual.

"Queremos empleo, capacitación, mejores servicios de salud, pero todo lo queremos de forma independiente y separada, nunca nos van a hacer caso así. Yo considero que por el número y la cifra a nivel estatal somos más de millón y medio de personas en condición de discapacidad".

Entre las discapacidades más comunes está la motriz, auditiva, visual y sensorial, y enfatizó que su lucha no es solo por las personas con discapacidad sino por todos porque con la edad, se va a caminar menos, a ver y escuchar menos, "hasta tal vez quedar en una condición de discapacidad".

Así, remarcó que la inclusión de las personas con alguna limitación debe ser un tema que le debe interesar a todo el mundo y no solo a las personas con discapacidad.