Piden obras inclusivas en rehabilitación del Centro Histórico de Veracruz

Veracruz, Ver.- Tras las obras de rehabilitación en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz, integrantes de la Asociación Civil Casa del Discapacitado Veracruzano piden infraestructura inclusiva a la autoridad municipal para disfrutar de esta zona, desde rampas hasta pisos podotáctiles.

De acuerdo con su presidente Ignacio de Santa María Ayala Fararoni, en los trabajos que se realizan en el primer cuadro de la ciudad no se refleja ningún tipo de infraestructura especial para las personas con alguna discapacidad.

Detalló que todas las ciudades requieren de cierta infraestructura para adaptarse a las necesidades de la gente en silla de ruedas, ciega o con otro tipo de necesidades.

Dijo que obras básicas y fundamentales son las rampas, las cuales son especiales para personas con movilidad reducida además de garantizar su seguridad.

Otra necesidad fundamental son los pisos podotáctiles que ayudan a a las personas con discapacidad visual ya que tienen un relieve que es elemento indispensable para el desplazamiento seguro de las personas con discapacidad visual en calles o avenidas.

“Es lamentable que en las obras que se realizan en cualquier ayuntamiento no se tome en cuenta a la gente con discapacidad. Hace falta que en los municipios haya asesores con discapacitadas que le insistan a los alcaldes en el tema, por ejemplo aquí en las obras de remodelación del centro no hay infraestructura especial para nosotros, requerimos de rampas, de pisos podotáctiles, semáforos sonoros que emitan sonidos, claro que esto representa una inversión que las autoridades no quieren hacer”, expuso.

En ese sentido el activista afirmó que el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, conmemorado este martes 3 de diciembre, es una oportunidad para reflexionar sobre la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad.

Hizo un llamado urgente para que las autoridades implementen espacios dignos y accesibles en la ciudad.

Pidió a las áreas de obras públicas de los ayuntamientos a cumplir con las leyes de inclusión, asegurando que se respeten los derechos de este sector vulnerable.

Dijo que a pesar de los avances legislativos, la realidad muestra que persiste la exclusión en varios ámbitos, incluyendo el laboral, lo que subraya la necesidad de un compromiso más fuerte por parte de las autoridades para mejorar la inclusión y accesibilidad.