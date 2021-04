Personas con discapacidad, uno de los rubros más afectados por pandemia: Candidata a diputada federal

La candidata a la diputación federal por el distrito X por el partido Fuerza por México, María Estela Salas Marín, aseguró que durante la pandemia las personas con discapacidad fueron despedidas de sus empleos y abandonadas por las autoridades, por lo que algunas debieron pedir limosna para sobrevivir.

En conferencia de prensa, la atleta paralímpica refirió que tanto aquellas personas que realizan actividades deportivas como las que tenían un trabajo, fueron las más afectadas durante la pandemia.

“Estamos en cero los deportistas, por eso es la lucha, estamos peleando porque existan los mismos derechos, que no sean olvidados quienes han puesto el nombre del estado y del país en lo más alto, hay muchos ex atletas que ya no están y que están en pésimas condiciones los que estamos en este rubro", dijo.

Ante ello, aseveró que buscará que las personas con alguna discapacidad reciban los apoyos y atención que requieren en los rubros donde se desempeñan.

Mencionó que entre las necesidades de las personas con discapacidad se encuentran la de transporte, por lo que se buscará que existan alternativas con diferentes empresas para que las personas con discapacidad tengan un medio de traslado gratuito.

“Actualmente no se nos ha hecho justicia, por ejemplo: en Xalapa las calles son muy pequeñas y son muchas subidas y bajadas, lo que tendría que cambiar”, expuso.