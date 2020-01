Pescadores amenazan con tomar acciones que afectarán las operaciones portuarias

Veracruz, Ver.- Pescadores amenazaron con bloquear las entradas y salidas de la zona del muelle de Veracruz como medida de protesta por la falta de apoyos de parte de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER).

En voz del grupo, Nicolas Rivera Domínguez, presidente de la coalición de pescadores, marineros y transportistas de Veracruz indicó que tras el paso del frente frío número 8, los hombres de mar sufrieron serias afectaciones que a la fecha no han podido recuperarse.

Acusó que la APIVER les ha negado apoyos mediante los programas de empleo temporal ya que se otorgan a través de favoritismo hacia otras organizaciones pesqueras, por lo que se encuentran muy restringidos.

Local Nueva área para almacenar 10 mil autos, en el puerto de Veracruz

Mencionó que, aunque han solicitado hablar con el director de APIVER, Miguel Ángel Yáñez Monroy, este les ha negado la oportunidad de expresarle acerca de sus problemas para encontrar una solución en conjunto.

Vamos a tapar todo el muelle de Veracruz, si no tenemos una solución de inmediata vamos a activar las alertas rojas, queremos que nos den los apoyos que necesitamos, ya no podemos aguantar más, APIVER ha cerrado las puertas para no atendernos y no darnos, se reparten jugosas ganancias con otras asociaciones

Detalló que otras organizaciones han logrado contar con programas de empleo, desde limpieza de boyas, de muelles y otros.

Asimismo, los pescadores lanzaron acusaciones contra Isabel Pastrana Vázquez, líder de otra agrupación de pescadores al señalar que no representa los intereses del sector sino únicamente los suyos por lo que demandaron a las autoridades portuarias que todos los temas relacionados con los pescadores los traten directamente con ellos.