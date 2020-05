Pescadores de Veracruz piden apoyos a autoridades para enfrentar contingencia

VERACRUZ, Ver.- Un grupo de pescadores de la ciudad de Veracruz se manifestaron la mañana de este miércoles en los bajos del Palacio Municipal, para demandar apoyos a los tres niveles de gobierno para hacer frente a la recesión económica que ha generado la pandemia del Covid-19.

Se quejaron que la captura es baja y las ventas aún peores, toda vez que los restaurantes a los que abastecen están cerrados.

Nicolás Rivera Domínguez, presidente de la Coalición de Pescadores, Marineros y Transportistas de Veracruz, señaló que son 78 familias que, aseguran no tener para comer y a la fecha ni una despensa les han dado y el equipo de trabajo prometido tampoco les ha llegado.

No quieren que salgamos de la casa, no quieren que trabajemos, pero no nos apoyan, hay poca producción, hay poca pesca y las ventas son bajas porque la gente casi no sale. ¿De qué vamos a vivir?, ¿De qué vamos a mantener a nuestras familias?, los equipos que tenemos son pocos, entonces es deshonesto que no nos apoye el alcalde, el gobierno federal y estatal

El líder social reprochó que solo en las campañas políticas, sean tomados en cuenta por los partidos políticos.

Los pescadores de la zona norte, están demandando redes para poder pescar y despensas para sus familias.

Dinero no queremos, necesitamos redes, despensas, no tenemos como seguir pescando, queremos fuentes de trabajo, nosotros no lucramos con nadie

Y aunque no han registrado ningún caso de civid-19, en su agrupación pesquera, si tienen varios miembros que padecen diabetes, hipertensión y problemas del corazón, por lo que no pueden trabajar por el riesgo de contagio de coronavirus.

“Sino vemos el apoyo, vamos a hablar toda la ciudadanía de la zona norte y vamos a paralizar toda la zona del zócalo, y vamos a buscar otras dependencias del gobierno federal, cerraremos calles y bloquearemos porque solo se benefician a unos cuantos, no tenemos formas de seguir adelante y estamos muy mal, donde están los apoyos”, reclamó el líder de los pescadores.