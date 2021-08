Pescadores se sienten olvidados por este gobierno

Veracruz, Ver-Sin programas de apoyo pescadores veracruzanos enfrentan una situación complicada tras las vedas de pulpo y robalo impuestas por la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca)

En entrevista el presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras de Veracruz, Isabel Pastrana Vázquez indicó que aunque en la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador prometió apoyar al la sector pesquero, la realidad es que se sienten abandonados por el actual gobierno Morenista.

“No tenemos apoyo de nada, este gobierno nos ha abandonado, ahora que vino el presidente Andrés Manuel dijo que iba a ayudar a los pescadores, pero no vemos nada, el gobernador no nos avienta no un aplauso, ni un chiflido ni nada”, dijo.

Mencionó que aún no concluye la veda del robalo cuando a partir del 1 de agosto también empezó la veda del camarón por lo que el sector se encuentra en serios problemas porque se quedan sin opción de trabajo pese a la fuerte demanda por la situación económica que se enfrenta.

Hizo referencia que el pulpo lo vedan en dos periodos en el año; enero, febrero y marzo y en agosto, septiembre y octubre y aunque anteriormente recibían apoyos económicos con diversos programas para soportar los periodos de veda, todos han sido retirados por las actuales autoridades.

“Lo único que recibimos en este año es lo de un programa de 7 mil 200 pesos, nos hace mucha falta pero nos lo han estado reduciendo, la verdad es que ahorita con la pandemia ese dinero te lo gastas en medicina, en comida no se puede invertir en nada y los apoyos para componer lanchas ya no existen”, agregó.