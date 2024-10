Pobladores disfrutan su domingo pese a la alerta por crecida del río Papaloapan

Tlacotalpan, Ver.- Luego del alertamiento por la crecida del río Papaloapan, habitantes del municipio de Tlacotalpan disfrutan su domingo realizando sus actividades cotidianas.

Desbordamiento del Papaloapan comenzó el sábado

Durante la noche del sábado, los habitantes de la cabecera municipal se mantuvieron atentos a los reportes de las autoridades debido a que se había informado del posible desbordamiento del río.

En algunos domicilios ubicados en el margen del río, los vecinos levantaron algunos de sus muebles para evitar pérdidas en caso de que el río alcanzará los niveles que se habían previsto ante las crecidas de los ríos que convergen con el Papaloapan.

¿No te has unido a nuestro canal de WhatsApp? Síguenos y checa toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Los pobladores comentaron que el desbordamiento del río se genero durante la noche de este sábado | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Local

“Yo estaba trabajando en el Hospital y me quede toda la noche, a las seis de la mañana y doble porque nos pidieron que estuviéramos de guardia ante una posible emergencia, pero ya en la mañana la jefa me dio permiso de ir a ver a mi mamá, no se si hayan compartido imágenes, pero yo tenía miedo”, expresó la señora Petra Rodríguez.

Los pobladores comentaron que el desbordamiento del río se genero durante la noche de este sábado por lo que comunidades ubicadas en las zonas bajas y el bulevar Guillermo Cházaro Lagos en la cabecera municipal amanecieron con agua.

¿Ya le diste "Me gusta" a nuestra página de Facebook? Ten la información en todo momento y en cualquier lugar con un clic



Sin embargo, se pusieron a trabajar las bombas de achique y la situación quedó controlada.

En algunos domicilios ubicados en el margen del río, los vecinos levantaron algunos de sus muebles para evitar pérdidas | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Los habitantes reconocieron que luego de las inundaciones que han sufrido con el desbordamiento del río Papaloapan viven con cierto temor, pero se mantienen atento a los reportes de las autoridades para en caso de alguna evacuación.

Más información: Con costales contienen desbordamiento de río Papaloapan

Este domingo los habitantes disfrutan de un día normal, los comercios se encuentran abiertos, la gente pasa el día en bicicleta y otros pasean por el parque municipal.

Confía en que los niveles del río se mantengan y ya no haya riesgo para la población.





Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ↓