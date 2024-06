Veracruz no aguanta otro sexenio de olvido a las mujeres: peticiones de feministas a gobernadora electa

Feministas y catedráticas del estado de Veracruz pidieron a la gobernadora electa Rocío Nahle García fortalecer las instituciones responsables de la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Asimismo, que retome las declaratorias por violencia de género y nombre de acuerdo con la ley a una titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres, puesto que en la actual administración hubo un desdén en esa demanda.

Foto: David Bello / Diario de Xalapa

¿Cuáles son las peticiones de feministas y catedráticas a la gobernadora electa Rocío Nahle?

Araceli González Saavedra, del colectivo Equifonía, dijo que también se espera que se tenga un trabajo articulado con los gobiernos municipales que tienen una mayor incidencia de embarazo infantil, de embarazo adolescente y de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes.

"Que se tenga un trabajo articulado con los gobiernos municipales que tienen una mayor incidencia de embarazo infantil, de embarazo adolescente y de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, están documentadas estas problemáticas y será importante que se prioricen estas acciones".

Agregó que las instituciones que son responsables de los servicios que se otorgan a víctimas de violencia sexual, también deben garantizar el derecho a la justicia y que se otorgue a las niñas y adolescentes con diagnóstico de embarazo, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

La académica e investigadora Mónica Mendoza Madrigal agregó que esta ha sido una administración absolutamente carente de perspectiva de género y de la responsabilidad de diseñar una política pública para las mujeres por lo que Veracruz no aguanta más otro sexenio de indolencia con las mujeres.





"Yo esperaría que quien fue electa y comenzará a gobernar actúe con responsabilidad para el sexo que tiene y se deje ayudar. Tiene en su partido, personas que conocen de perspectiva de género y de políticas públicas para mujeres y sería un desperdicio que la primera mujer gobernadora de Veracruz siguiera omitiendo abordar en forma seria y responsable la agenda de las mujeres".

Y peor aún, añadió, que "se atreviera a volver a usar al movimiento feminista de la manera como lo hizo en su campaña política, pues la campaña quedó atrás, y es momento de actuar con responsabilidad pública”.

Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

La exrectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, dijo que esperar que el hecho de que la gobernadora electa sea una mujer signifique una conciencia de la violencia de la que son objeto y que atienda la agenda feminista.

“Veracruz es un estado que ha sido reconocido con alerta de género en dos ocasiones y va para una tercera y seguimos viendo una violencia muy exacerbada en contra de las mujeres”.

Por ello dijo que el hecho de que llegue una mujer, es bueno simbólicamente pero no es suficiente porque se necesita que actúe acorde a la agenda de las mujeres en que se ha insistido.

“Y yo espero que el gobierno de Veracruz atienda la agenda feminista, no lo tengo claro, no puedo hablar por un gobierno que apenas va a arrancar, esperemos que esto signifique por el gobierno actual tuvo un tanto desatendidas a las mujeres. De hecho, no tuvimos una titular del Instituto de las Mujeres a lo largo del sexenio, estaban solo encargadas de despacho y no vimos una política de género que abatiera la violencia que está reconocida como alerta de género en nuestro estado”.

Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

La catedrática y coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres Estela Casados González dijo que de Nahle García se espera mayor sensibilidad, que retome las declaratorias de violencia contra las mujeres y nombre a una titular del IVM de acuerdo con la ley.

“Que retome de manera eficiente estratégica y puntual, las declaratorias de alerta que ya están implementadas y la que está en camino prácticamente que es por desaparición”.

Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Por ello dijo que hará falta un trabajo que permita encauzar de manera más eficiente y que las instituciones que ya están en la estructura realmente funcionen.

“Que haya un proceso de acuerdo a la ley que permita que haya una titular en el Instituto Veracruzano de las Mujeres, que haya un proceso de acuerdo a la ley y a las necesidades que tenemos las mujeres en el estado de Veracruz sobre todo dada la primera declaratoria por feminicidio en donde haya una titular experta, proba y eficiente en el Centro de Justicia para las Mujeres, que realmente se haga cargo de los temas, pero desde una visión experta que tome en consideración a la sociedad civil organizada que ha trabajado por décadas el tema”.