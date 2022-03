Pide AMLO revisar reformas que permiten cobranza, serían vetadas en caso de ser aprobadas

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se pronuncia en contra de las reformas que permiten regular los créditos de nómina con cobranza delegada y adelanta que, de ser aprobadas, la reformas serían votadas.

En conferencia de prensa desde el municipio de Minatitlán, Veracruz, dijo estar en desacuerdo con las leyes generales de Títulos y Operaciones de Crédito, de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y de la Ley de Protección de Defensa al Usuario de Servicios Financieros, que fueron aprobadas en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados. “No estoy de acuerdo con esa reforma, no creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores, bajo ninguna circunstancia, el salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia”, dijo.

El mandatario federal, destaca que no se puede utilizar la nómina de un trabajador, que ningún banco o institución pública deba apropiarse de ella y que el gobierno no debe prestarse a eso. “No estoy de acuerdo con esa iniciativa”, insistió.

No obstante, López Obrador recuerda que estas disposiciones todavía no han sido aprobadas en su totalidad y que, tras su paso por la Cámara de Diputados, regresarán al Senado donde espera que los legisladores “la revisen bien”. Y es que, reconoce que la costumbre de los legisladores “muchas veces”, es no leer las iniciativas y algunos pudieron pensar que era algo en beneficio de los trabajadores. “No creo que nadie consciente, un legislador apruebe eso, creo que no se profundizó en el tema. Afortunadamente hay tiempo para que se revise”.

