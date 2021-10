Pide Fernando Yunes presupuesto justos y eficientes para nuevos alcaldes

Veracruz, Ver.- Antes que el dinero se destine en “tonterías” las nuevas autoridades que entrarán en funciones el 1 de enero requieren de presupuesto justos reclama el presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez.

Luego de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez pidiera a las nuevas autoridades a ajustarse porque ya no hay más dinero, el edil porteño exigió que de destine un presupuesto justo y eficiente para los municipios.

Local Esperan que este viejo puente, rehabilitado, dure medio siglo más

A su parecer gastar en obras como la remodelación del estadio de beisbol fue algo innecesario cuando hay otras prioridades que deben ser atendidas por el actual gobierno.

“Yo ya lo he dicho gastar en cosas como el estadio de beisbol quiere decir que si hay dinero, hay para gastar en tonterías de ese tipo pero no hay para gastar en drenaje, no aquí en Veracruz, vamos para la sierra de Papantla donde la gente no tiene ni piso, gastaron en un estadio 85 millones de pesos entonces deben apoyar a los nuevos alcaldes además que apenas empezaran el primer año”, declara,

Comenta que durante su gobierno se pudieron haber atendido más obras, pero con el recurso destinado se atendió lo necesario.

“Cuando hay diputados de Morena que no quieren que los municipios tengan recursos es muy difícil trabajar”, argumenta.

Durante la entrega de la obra de Dos Bahías en la cual se invirtieron más de 22 millones de pesos el munícipe aclara que están a la espera de las indicaciones de las autoridades de la Secretaría de Salud con respecto a los panteones para este 1 y 2 de noviembre.

“Dependiendo lo que nos autorice la Secretaría de Salud, todavía no hay postura de ellos, esperaremos y dependiendo de lo que nos digan ellos”, refiere.