Pide fiscala más presupuesto para 2022, reconoce carencia de personal

La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns reconoce que la institución enfrenta carencias y hace un llamado a los diputados locales a atender estas necesidades durante la asignación del presupuesto 2022.

En entrevista, la fiscala asegura que, a pesar de la falta de personal humano y la necesidad de fortalecimiento de muchas áreas, la Fiscalía ha dado muestra de la transformación de la procuración de justicia en la entidad.

“Tenemos todo el ánimo, la responsabilidad, la convicción y congruencia, pero el presupuesto es muy importante para dignificar mucho más el tema de las áreas de la fiscalía”, declaró.

Destaca que con lo asignado por las y los diputados locales en el 2021 “han hecho muchísimo” y puso como ejemplo de estos trabajos la construcción de un Semefo en Nogales y el Centro de Identificación Forense en el que se invirtieron más de 130 millones de pesos de recursos propios.

Yo espero que los diputados en asignación de presupuesto volteen a ver a las necesidades de Fiscalía

La funcionaria añade que se ha incrementado el número de peritos, fiscales y ministeriales y se han homologado o dignificado sus condiciones laborales en cuestión de salarios. Además, dice, se ha dotado de vehículos y gasolina hasta donde el presupuesto lo ha permitido.

La titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns / Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Ahora el funcionario de la fiscalía, el servidor público cuenta con mejores condiciones, no hay pretexto para no trabajar y precisamente eso me ha permitido poner mano firme y dura contra cualquier servidor que ha incurrido en alguna responsabilidad”, concluye.