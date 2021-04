Pide gobernador a docentes trasladarse a sedes de vacunación

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, realizó un llamado al magisterio veracruzano a “sacrificarse” y presentarse a las sedes establecidas para recibir la vacuna contra Covid-19.

En conferencia de prensa, pidió a los docentes hacer un esfuerzo y colaborar con el gobierno del Estado para trasladarse a las zonas en donde les corresponde obtener la dosis, ya que hay cuestiones técnicas como el resguardo, cuidado y refrigeración que requiere la vacuna que no se pueden omitir.

“Apelamos a ellos para que hagamos el esfuerzo, no se puede aplicar la vacuna en las escuelas por cuestión de salubridad y seguimiento sobre las reacciones que pudiera tener una persona, no se trata de cualquier vacuna, necesita la custodia de personal federal, tiene que ir personal de Marina o de Sedena para resguardarla”, dijo.

Ante las quejas de los docentes respecto al traslado que deben hacer para llegar a las sedes de vacunación, el titular del Ejecutivo mencionó que no se desea poner en riesgo la salud del personal educativo, ya que al recibir la dosis se necesita un periodo de observación y la supervisión de personal capacitado que brinde atención inmediata en casa de que se requiera.

“Prefiero que esté garantizada la salud del docente a que tengamos que llevarla hasta su casa, le pedimos que nos ayude porque es por su salud, sí es un gran esfuerzo, yo me he trasladado de Pánuco a Tuxpan, pero imaginemos Ilamatlán o Chicontepec, sacrifiquemos comodidad por salud, quisiéramos que fuera otro tipo de vacuna, que no tenga el riesgo de ser robada, que no deba controlarse con la temperatura, pero no es así,”, expuso.

Consideró que el personal educativo debe hacer un esfuerzo, debido a que se requiere de su colaboración para cumplir con el Plan Nacional de Vacunación, “recordemos que fue económicamente uno de los sectores menos golpeados, mantuvieron su empleo, su ingreso”.

Qué mejor que en veinte días le digas: Adiós Coronavirus, ya estoy inmunizado expresó el mandatario

García Jiménez confió en que habrá disposición de los profesores, pues al corte de las 10:00 horas de este día 158 mil de los 197 mil 430 docentes que recibirán la vacuna ya se habían registrado en la plataforma oficial.

En torno al regreso a clases, aseguró que se va a regresar a las aulas en cuanto concluya la vacunación, pero se deberá realizar de forma escalonada y considerando el color del semáforo epidemiológico de cada municipio.

“Se le va a preguntar a los docentes, será de manera escalonada y conforme a las necesidades de cada escuela, recordemos que cada escuela es diferente, tenemos que atender las situaciones de cada institución y estar atendiendo el semáforo municipal”, agregó.