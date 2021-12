Pide gobernador que maestros no pongan de pretextos la pandemia para ausentarse de clases

Veracruz, Ver.- El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez pide que la pandemia del Covid-19 no sea un pretexto para que los maestros se ausenten de sus labores.

Durante la entrega de medallas “Maestro Altamirano” y “Carlos A. Carrillo” a maestros con trayectoria de 20 y 30 años de servicio, el mandatario estatal externa su preocupación por el hecho de que la educación de los menores con más marginación se vea truncados debido a que los profesores no han retomado sus clases.

Llama al magisterio para que no ponga de pretexto la actual emergencia sanitaria y que continue ejerciendo su trabajo con la educación.

“Hoy me preocupa que el niño más marginado, los jóvenes, que aspiran a salir adelante a través de la educación vean que algunos maestros no llegan a sus clases, no llegan a sus aulas, pretextando la pandemia eso no puede ser posible, no puede ser posible que el maestro veracruzano con grandes ejemplos de docencia como el profesor Carlos A. Carrillo (..) no podemos ignorar la trascendencia de los grandes docentes y pedagogos de Veracruz y tenemos que honrar sus nombres ante toda adversidad dando clases a nuestra niñez”, externa.

Pide que el magisterio veracruzano siga el ejemplo de la trayectoria de grandes maestros de la historia para que se retome el camino de las clases presenciales.

Hace referencia que los maestros deben de contribuir con el gobierno dado que Veracruz fue uno de los primeros estados en vacunar al magisterio además de que sus salarios no se han visto detenidos y por ello insiste que se retome la educación presencial.

Aclara que su gobierno está haciendo un gran esfuerzo para detener la pandemia ya que cita las acciones emprendidas durante las últimas semanas donde Veracruz ha estado en semáforo epidemiológico, verde y amarillo.