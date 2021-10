Pide Obispo a autoridades investigar asesinato de Luis Felipe quien era maestro de catecismo

Veracruz, Ver.- El obispo de la Diócesis en Veracruz Carlos Briseño Arch hace un llamado a las autoridades de la Fiscalía de Veracruz para acelerar las investigaciones respecto al asesinato del joven Luis Felipe Vázquez López quien era integrante de la comunidad católica.

Previó a la ceremonia religiosa de este domingo, el prelado envió sus condolencias a los familiares del joven profesionistas quien se había graduado de la licenciatura en Pedagogía y que servía a Dios como maestro de catecismo en la capilla de San Rafael Guízar y Valencia ubicada en la colonia Las Amapolas.

Pidió a las autoridades que se investigue el asesinato del joven y que no quede impune ya que presuntamente estaba como encargado de una colecta para reunir fondos y comprar bienes para la capilla que había sido robadas en varias ocasiones en los últimos meses

“Me consterna esta noticia, me deja un poquito frio porque no sabía nada voy a tratar de hablar con al párroco, pedimos a las autoridades que se haga todo lo posible porque si esa fue la razón (la colecta) puedo haber sido otra yo no conozco el contexto”, indica.

Cabe destacar que Luis Felipe colaboraba de manera muy activa en la capilla de la colonia donde fue asesinado y semanas atrás inicio una colecta para reunir fondos y comprar el equipo de sonido y otros bienes que había sido sustraídos de la iglesia.

El joven fue asesinado el pasado martes 12 de octubre en su domicilio de la colonia Las Amapolas.

Briseño Arch comenta que la falta de valores y de fe son el resultado de este tipo de delitos dentro de la sociedad, por lo que reitera el llamado a la población para buscar a Dios y reencontrarse con él para que pueda haber nuevamente el respeto y la paz entre los hombres.