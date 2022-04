Pide Obispo continuar orando por Rusia y Ucrania

Veracruz, Ver.- El Obispo de la Diócesis en Veracruz, Carlos Briseño Arch pide a los feligreses que continúen en oración por la paz mundial, luego de que el conflicto entre Rusia y Ucrania continúa dejando un cementerio de muertos.

Previó a la homilía de este domingo, el prelado conminó a la población a mantenerse en oración para erradicar la violencia que desencadena situaciones como la que viven los países europeos.

Pide que se ore por preservar la paz en todo el mundo, en especial por la población de ambas naciones que llevan más de un mes peleando.

“Claro, hay que seguir pidiendo por la paz, no solo para esa zona, sabemos que la violencia no solo está en esa zona, la violencia está en todo el mundo y sobre todo en nuestro país, pero hay que seguir pidiendo, no hay que dejar de orar porque sabemos que los conflictos no se apagan de un día para otro y quedan muchas heridas, los familiares de la gente que ha muerto, hay que pedirle mucho a Dios”, expresa.

Comenta que aunque algunos medios de comunicación han informado sobre el retiro de tropas rusas y que incluso el propio papa Francisco, no ha descartado la posibilidad de visitar la zona de conflicto, los conflictos no acaban de un día para otro.

Por otra parte, el líder religioso aclara que la Catedral de Veracruz está preparada para la celebración de la Semana Santa bajo todos los protocolos sanitarios establecidos.

Comenta que la misa del domingo de ramos se llevará a cabo a las 9:00 de la mañana y las procesiones se harán en los alrededores de la avenida Independencia; la única solicitud es que los asistentes porten su cubreboca y guarden su sana distancia.