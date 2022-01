Pide Obispo de Veracruz mayores medidas de protección para los periodistas

Veracruz, Ver.- Luego de que este fin de semana se conociera el lamentable homicidio del periodista José Luis Gamboa Arenas en esta ciudad de Veracruz, el Obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch, demanda a las autoridades mayores garantías de seguridad para los periodistas veracruzanos.

El prelado, confía en que el asesinato del periodista José Luis Gamboa Arenas, quien supuestamente fue atacado al resistirse a un asalto en el fraccionamiento Floresta de esta ciudad, no quede en la impunidad.

“Tenemos que ver de qué manera pues proteger, ya que ustedes están muy expuestos a la agresión de la gente, sobre todo si tratan temas que son delicados o que puedan afectar a alguna gente y que la gente se sienta agredida, entonces yo sí siento que debería de haber como una protección al periodista y estar atentos, darle un seguimiento y castigar a quienes se deba castigar, no lo podemos dejar pasar por alto”, explica.

En entrevista celebrada antes de presidir la misa dominical en la Catedral de Veracruz, el ministro de la iglesia católica menciona que es importante la detención de los responsables del crimen porque con ello se está enviando el mensaje de que al igual que a cualquier otro ciudadano, se encuentran protegidos, más aún cuando los periodistas desempeñan una importante labor dentro de la sociedad.

“No por un deseo de venganza, sino de justicia, para que estas personas no piensen que los periodistas como cualquier ciudadano no pueden tener ninguna protección si no que realmente se les proteja porque ustedes también una labor muy importante en la comunicación en la sociedad”, dice.

El sacerdote católico hace ver que así como el trabajo de cualquier ciudadano es digno el de los periodistas también al generar lazos en la comunidad.

Por ultimo informa que los tres sacerdotes que se encuentran aislados por el contagio de Covid-19 evolucionan favorablemente, por lo que no descartó que superen la enfermedad en los días próximos.