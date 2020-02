Pide $5 mil de préstamo y le descuentan $2 mil mensuales desde 2014

XALAPA, Ver.- Rosa González Jiménez se manifestó en las escaleras a la Catedral para exigir a la directora del Instituto de Pensiones (IPE), Daniela Griego que paren el descuento a su pensión.

La mujer de 60 años indicó que desde 2014 solicitó un préstamo de 5 mil pesos a Intermercado, pero cada mes de su pensión el IPE descuenta dos mil pesos.

No es posible que en cinco años no se hayan podido pagar los cinco mil pesos que pedí prestados, si cada mes me descuentan dos mil pesos

Ante esto exigió que se revisen las cuentas debido a que cuenta con una pensión que no alcanza a cobrar ni 5 mil pesos.

Ante esto expresó que es una vergüenza que haya personas con pensiones de 70 mil pesos, mientras los demás no pueden acceder a 5 mil pesos.