Pide Ramos Alor a no politizar el tema del Covid-19 ni buscar responsables

XALAPA, Ver.- El titular de la Secretaría de Salud en el estado, Roberto Ramos Alor llamó a la población a no politizar un problema de salud como es el Covid-19 ni buscar responsables.

Afirmó que las autoridades y el personal médico están haciendo su labor para atender los casos de Coronavirus que se registran diariamente pero que se requiere de la participación de la gente.

Local Ya son mil 999 fallecidos por Covid-19 en Veracruz

Por ello pidió a la población que no se distraiga en temas que no contribuyen en la prevención y que no se politice este problema de salud.

Diariamente estamos haciendo la labor que nos corresponde, pero ojo, si la sociedad no participa propositivamente, si los veracruzanos no hacemos eco, no habrá resultados y seguramente seguiremos buscando culpables, esto ya no debe ser así, el estado lo integramos el gobierno y su pueblo, somos un solo equipo y en esta batalla debemos trabajar así, en equipo, juntos

Reiteró el llamado de las autoridades federales de unir esfuerzos y tomar en cuenta las recomendaciones de evitar el saludo de mano o besos, no salir de casa en caso de no ser necesario, mantener su sana distancia y usar cubrebocas.