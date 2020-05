Pide Ramos Alor no acudir a Veracruz, Coatzacoalcos ni Poza Rica

Xalapa, Ver. El secretario de Salud, Roberto Ramos Alor pidió no viajar a los municipios de Veracruz, Coatzacoalcos y Poza Rica donde los casos positivos a Covid-19 es alto pues refirió que el coronavirus es letal para el 7 por ciento de la población.

Se dirigió a la población de esos lugares para pedirles que no olviden que Veracruz está en los momentos críticos de la pandemia y que, la incredulidad de unos pocos y la indiferencia de otros tantos en esas ciudades los ha puesto en una situación difícil.

Local

Por un lado los recursos hospitalarios no son ilimitados como para comportarse tan irresponsablemente, en esas ciudades rápidamente están llenando la disponibilidad, pero lo que es peor, el coronavirus es letal para el 7 por ciento de la población donde estés y como estés, de nada sirve tener una cama de hospital disponible si no se cuidandijo

Asimismo, le pidió a la gente de los municipios de alrededor de Poza Rica no ir a ese municipio pues el riesgo de contagio es muy alto en este momento, “lo mismo para la gente de fuera de los puertos de Veracruz y Coatzacoalcos, no los visiten si no es indispensable, todos eviten en estos momentos ir a esos municipios”.

El secretario de Salud también le dijo a la población de Ayahualulco que como autoridades no creen en las falsas noticias, que hablan de una situación desastrosa en Los Altos, pero pidió atenderlos, a través del 800 012 3456 para aclarar sus dudas.

“A toda la gente del estado, el gran esfuerzo sanitario hecho no hay que tirarlo por la borda, son momentos de humanismo y apoyo al prójimo; de cuidado entre todos y todas, hay que sacar lo mejor de cada uno de nosotros pero no para uno mismo, no para hacer crecer un individualismo egoísta, se trata de sacar lo mejor de uno mismo hacia los demás, de comprender que no vivimos solos en islas donde las cosas sólo dependen de ti, sino que dependen de los demás hacia ti y a la vez de ti para los demás”, añadió.