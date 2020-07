Pide regidor bajar costos y dar facilidades a quienes intentan abrir negocios en Xalapa

Xalapa, Ver.- El regidor titular de la comisión edilicia de Desarrollo Económico, Juan Gabriel Fernández Garibay, dijo que es necesario bajar los costos y dar prórrogas a quienes buscar abrir algún negocio nuevo en esta capital para estimular la economía, que se encuentra reprimida a causa de la contingencia sanitaria.

Tras recuperarse del coronavirus (Covid-19), que lo mantuvo aislado durante más de 20 días, dijo regresó ayer a sus actividades en el palacio municipal, con las medidas sanitarias correspondientes.

Entrevistado antes de que ingresará al ayuntamiento, el priista reiteró que es fundamental apoyar a quienes tienen el valor de realizar o mantener inversiones y que las autoridades deben brindar las facilidades "en lugar de hacer que la gente dé vueltas".

Señaló que es importante que a la brevedad se convoque al Consejo de Mejora Regulatoria para simplificar los trámites a la iniciativa privada, tras señalar que es la que da empleos y contribuye con el pago de impuestos.

El pasado 28 de junio, Juan Gabriel Fernández Garibay dio a conocer a través de redes sociales que tras realizarse una prueba de Covid-19 salió positivo.

Desde ese momento, señaló, atendió las recomendaciones médicas y continuó con sus encomiendas a distancia.

"Me reincorporo físicamente, porque no he dejado de trabajar; el doctor me dio de alta y finalmente pude regresar", puntualizó.