Pide sacerdote mantener la calma por Coronavirus

Córdoba, Ver.- Permanece la iglesia en "silencio" para no alertar a la ciudadanía sobre el coronavirus, dijo el padre de la Inmaculada Concepción, Domingo Ortiz,

Luego de que la secretaria de salud emitiera las recomendaciones sobre la prevención del coronavirus, una de estas es no saludar de mano, una costumbre marcada dentro de la iglesia católica como símbolo de paz.

Ante este, Ortiz dijo que la iglesia se mantiene en silencio ante este tema, es decir, los casos detectados del virus en México han quedado descartados y en el estado no se tiene alerta, por ello para no generar pánico en la ciudadanía seguirán de forma normal

Por el momento no tenemos a ciencia cierta si esta el virus en México o en algunos de los estados en este caso Veracruz por tanto la iglesia se mantiene en un silencio porque no podemos alertar de algo que no sucede, en ese aspecto la iglesia se mantiene

En dado caso de tener alguna alerta en la República y principalmente en el estado se realizaría una Reunión con el Consejo Presbiteral en conjunto con el Obispo de la Diócesis de Córdoba y su Coadjutor.

En otro tema, opinó sobre la legislación al Código Penal el 31 de este mes, en este sentido, Ortiz Medina recordó el exhortó que hizo el Papa Francisco respecto a la alegría del amor y en ella indicó que toda personas sin importar su orientación sexual debe ser respetada en su dignidad.

“En esto es claro y seguimos el pensamiento, las uniones del mismo sexo no se pueden equiparar al matrimonio ya que ninguna unión esta cerrada a los fines del matrimonio que es la unidad, fidelidad, amor”.

Por otro lado, el padre de la Inmaculada Concepción, opinó sobre la propuesta que los diputados de Morena realizaron sobre el doble castigo a los sacerdotes que cometan abusos contra lo menores de edad, “todo sacerdote que incurra en estos casos deben antes que nada comparecer ante el derecho canónico , la pena que le da la iglesia por el acto”.

Cuando el sacerdote incurre en estos actos, se le pone una pena eclesiástica, la cual es quitar las licencias ministeriales, es decir, no puede ejercer el ministerio.

Ante el cuestionamiento si se han dado casos de esta índole en la diócesis de Córdoba, dijo a nivel nacional se tiene una lista la cual se ha dado a conocer, “hay casos que se dan pero cuando viene el desahogo de pruebas en materia jurídica no esta la persona que hace le indicativo del delito entonces al no haberse se cierra carpeta, pero si la personas que es indicativa, señala, tiene las pruebas fehacientes, tiene que apelar a la culpa”.