Pide Gutiérrez Luna cerrar filas con el gobernador y no politizar el tema de inseguridad

Veracruz, Ver.- El presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna llamó a cerrar filas con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y no politizar el tema de la inseguridad ya que es un problema que aqueja a la entidad desde hace 15 años.

Considera que en el tema de la seguridad se debe apoyar a las autoridades aunque reconoce que no es una tarea fácil.

“Yo creo que hay que cerrar filas con el gobernador, la inseguridad es algo que no desea nadie. Apoyar. Se está haciendo un esfuerzo desde el presidente de la república, evidentemente es un fenómeno que ha venido azotando a Veracruz desde hace 15 años. Yo que soy de Minatitlán lo he vivido muy intensamente. No hay que politizar el asunto, hay que tomarlo con la seriedad porque es un tema que impacta en todos los sentidos”, expresa.

Gutiérrez Luna menciona que el problema se originó en el período conocido como “la guerra contra el narcotráfico” y, actualmente, los gobiernos se están enfocando para revertirlo.

En su visita por Veracruz, donde camino por el tradicional Barrio de la Huaca, Gutiérrez Luna condenó los recientes asesinatos de los comunicadores José Luis Gamboa Arenas y Margarito Esquivel Martínez, perpetrados en las ciudades de Veracruz y Tijuana, respectivamente.

En ese sentido refiere que próximamente se presentarán iniciativas para el gremio periodístico acceda a seguridad social, pues ha sido una de las grandes demandas del sector.

“Son condenables los homicidios a periodistas evidentemente si tienen que ver con el ejercicio de la profesión, nosotros hemos estamos trabajando algunas iniciativas que presentaremos pronto, una que tiene que ver con seguridad social para periodistas, sabemos que es un sector desprotegido en ese sentido y hay muchas aristas, en la que nosotros nos estamos enfocando es en presentar una iniciativa para que puedan tener seguridad social los periodistas que es una demanda muy socorrida”, agrega.

Finalmente el legislador pone en claro que una vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) realice los ajustes presupuestales necesarios podrán contarse con los recursos requeridos para organizar la consulta de revocación de mandato presidencial.