Piden a López Obrador justicia para el periodista Jacinto Romero

Córdoba, Ver., (OEM-INFORMEX).- "Justicia, sólo eso queremos", así lo manifestaron familiares del reportero Jacinto Romero Flores, quienes llegaron hasta la Ex Hacienda de Toxpan con manifestación pacífica con el objetivo que Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República los vea y escuche sus peticiones.

Germán Romero, hijo del reportero Jacinto Romero Flores comentó le preocupa la integridad de cada uno los compañeros de su papá por el simple hecho de laborar en los medios de comunicación , " ya no me preocupa mi papá porque ya me lo arrebataron de una forma cruel, cobarde que no tiene nombre, nos duele, pero confiamos que se hará justicia".

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Confió en las autoridades federales y estatales y dejarán indaguen sobre el hecho, "no lo quiero decir, pero cuídense de su labor que es informar, no hay por qué cuidarse pero ahora que mi papá no está se los digo a ustedes, siempre le dijimos a nuestro padre que se cuidará, sabíamos el riesgo".

Cuestionado sobre si ha entablado diálogo con la Fiscalía Estatal dio a conocer que se siguen dos líneas de investigación, pero se guardan la secrecía que exige el caso.

Manifestó y agradeció que los medios de comunicación no dejarán de exigir se aplique la justicia para el caso de su padre.

Mientras tanto, el hermano del reporteo Onésimo Romero Flores, realcó la labor de su consanguíneo, "no mataron a un delincuente sino a un luchador social, confiamos y creemos que las autoridades harán su labor, como familia llevamos un dolor de quizá resentimiento y odio pero confiamos".

Otro de los hermanos del reportero, dijo que la palabra justicia es solo eso, pero confía que está existirá, hacemos el llamado al Gobernador y al Presidente de la República para proteger a los comunicadores.

A las afueras de la ex hacienda Toxpan, familiares y amigos del reportero estuvieron bajo la lluvia de forma pacífica sosteniendo carteles de protesta con letras que reclaman justicia.

El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez dijo está mañana que habrá justicia para la familia de el reportero Jacinto Flores, pues ya se realizan las investigaciones.