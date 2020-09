Piden al Gobierno y Fiscalía tomar acciones en materia de seguridad y empleo

Xalapa, Ver.- Músicos veracruzanos adheridos a la CROC buscaron el amparo de la justicia federal para que el Gobierno de Veracruz les otorgue un salario mínimo vital ante la crítica situación que enfrentan por la falta de empleo a causa del Covid-19.

El secretario general Jaime León Perea recordó que ante la falta de apoyos del gobierno estatal solicitados desde abril pasado, se ingresaron dos amparos, el 225/2020 radicado en el Juzgado Sexto y el 219/2020 en el Juzgado Cuarto.

Local En ingenio La Gloria piden a STPS notificar que paro es ilegal

"Estamos solicitando un salario mínimo vital, ya hubo respuesta, el amparo es para el gobernador de Veracruz y el presidente de la República. El presidente ya dio respuesta que se hiciera cargo y nos respondiera el gobernador y el aparato judicial ha estado dando evasivas", añadió.

Precisó que son 12 delegaciones las que intentan en todo el estado donde cuentan con al menos 7 mil agremiados de los cuales siete han perdido la vida en algunos casos a causa del Covid-19.

El líder de músicos aseguró que la situación que viven quienes se dedican a este sector es crítica, porque han tenido que recurrir al empeño o venta de sus instrumentos de trabajo.

“Tenemos ya varios decesos y la situación no se ve para cuándo; en Veracruz el fin de semana hubo un evento masivo en las calles, cerraron Independencia y no puede ser que lo hagan y mientras nuestros centros de trabajo están cerrados, cómo se rige eso, por qué los que necesitamos trabajar no nos dejan trabajar”, dijo.

Ante esto pidió al Gobierno de Veracruz que se sensibilice y sean escuchados dado que los músicos no han sido contemplados en los apoyos de la Secretaría del Bienestar o en la Secretaría de Desarrollo Social.

“Nosotros estamos buscando el diálogo la gente ya está desesperada y si no somos escuchados vamos a venir a manifestarnos, nosotros queremos hablar no cerrar calles, es lo único que pretendemos”, dijo.

Acusan a Fiscalía de no atender caso de violencia

Raquel del Moral Sánchez se manifestó en Plaza Lerdo para denunciar que fue presuntamente agredida por una persona de nombre Francisco, con un martillo, en el fraccionamiento Higuera en la calle Limón.

Refirió que, aunque ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha habido ningún avance y ahora teme por su vida y la de su familia.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Dijo que esta persona la amenazó con matarla y hacerle daño a sus dos pequeños hijos lo que les obligó a salirse de su casa que le fue prestada por un familiar.

Esto ocurrió el día 16 (de septiembre) y aunque se puso la denuncia no he obtenido respuesta.

Se hizo la denuncia, pero no me han hecho el estudio psicológico, yo tuve que salir de mi casa ya que no cuento con ninguna medida de Seguridad. No se me ha atendido más", dijo.

Señaló que el presunto agresor la atacó por una supuesta herencia dado que es cuñado de su padre, la cual no existe.

"Qué tengo que hacer, tengo que esperar a que él regrese y me haga algo, me mate o qué para que ellos me hagan caso", añadió.

La denuncia es la 1846/2020 y aunque otras de sus vecinas han interpuesto otras quejas también en contra de la misma persona, no han hecho nada contra él.

Ante ello pidió a la fiscal general del estado Verónica Hernández Giadáns, revisar su caso y evitar que algo más grave le ocurra a ella y a sus pequeños hijos.