Piden apoyo económico para Leonardo, pequeño con "encefalitis viral"

Xalapa, Ver.- La madre de Leonardo Daniel Cabrera Hernández de cinco años de edad, Karen Hernández Alonso, está pidiendo apoyo y empatía de los xalapeños para comprar los medicamentos y cirugía que su pequeño hijo requiere tras sufrir una "encefalitis viral".

“Se le subió un virus al cerebro. Él nació con una criptorquidia bilateral lo que significa que no tiene sus testículos, que él nació sin testículos. A raíz del virus, él sufrió de convulsiones, estuvo 23 días en terapia intensiva, y el resto en recuperación”, dijo.

Recordó que el pequeño había sido tratado todo el tiempo en el Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio” donde llegó el 22 de octubre de 2019 con dolor de cabeza y fiebre, pero la pediatra que lo atendió dijo que estaba bien y que no tenía nada; dado que al otro día no mejoró lo llevó al Centro de Salud “José A. Maraboto”, donde empezó a tener convulsiones y ante la emergencia lo regresaron al CAE.

“Ahí ya llegó sin abrir los ojos, sin hablar, totalmente irritados, me lo atienden, pero dicen que es dengue por lo picos de temperatura y las convulsiones. Se quedó todo el 23 internado, ya no habla, ya no abre los ojos, está irritado, ya no soporta que lo toquen, llora mucho, se hace pipi y ahí comienza a usar pañal (…) después me dicen que lo de mi hijo es neuronal y que lo que tiene es que un virus o bacteria se le subió al cerebro”, narró.

Tras algunos estudios y el “calvario” que tuvieron que sufrir están pidiendo apoyo de la población para adquirir los medicamentos que han tenido que solventar de manera privada para atender la encefalitis.

Además, piden apoyo para poder costear la cirugía que requiere el menor a fin de bajar los testículos por la vía laparoscópica con un costo aproximado es de 40 mil pesos, pues lo están tratando en un hospital privado puesto que en el CAE nunca recibió la atención que requería.

“Me dijeron que él debió ser intervenido a los 15 días de nacido porque los testículos no se le palpan, no se los encuentran con ultrasonido y el cirujano pediatra del CAE lo sabía y aun así a los 3 años lo intervino, me dijo que lo iba a operar vía laparoscópica pero después me dijo que lo abriría y no los encontró (…) sus testículos ya deben estar atrofiados y se pueden volver un tumor que pueda convertirse en cáncer”, agregó.

Ante la necesidad de obtener ingresos, su madre vende postres, gelatinas y productos por catálogo para poder solventar los gastos y medicamentos que llegan a costar hasta mil 600 pesos, que en algunos casos requieren ser comprados cada mes.

“Compro la fórmula, aparte las vitaminas, pañales, toallitas húmedas, jeringas, necesita ser llevado con una fisioterapeuta, pero no puedo yo solventar una particular entonces le estoy haciendo algunos ejercicios para que logre caminar o pararse erguido porque otra de las secuelas que dejó el virus es que perdió fuerza en su músculo y es por eso que dobla sus rodillas y se encorva al caminar por tanto tiempo acostado”, agregó.

Ante esto pidió apoyo para lograr obtener los recursos que le permitan la operación y poder seguir pagando sus medicamentos para las secuelas de la encefalitis; su teléfono celular donde se puede poner en contacto con la madre es 2281219618.