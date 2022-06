Piden apoyo para Edson: Bebé lleva 4 operaciones y requiere una más

Veracruz, Ver.- Mientras otros niños ya empiezan a dar sus primeros pasos, Edson de tan solo 11 meses de edad ha sido sometido a cuatro operaciones y requiere de una más para poder ser un infante como todos, correr, jugar y divertirse.

Zenaida Citlali Cruz López, madre del menor, relata que “mi hijo nació el 30 de junio del 2021, yo ya tenía las contracciones cuando llegué al Seguro Social, pedí apoyo al personal médico porque sentía que mi bebé ya estaba asomando la cabeza pero solo me pasaron al área y tenía que esperar al médico, este estaba ocupado, me dijo que tenía paciente y que debía esperar y no me dieron ningún apoyo, él bebe se cayó al piso, mi bebé tiene una cuarteadura de cráneo por la caída”, explica.

Te puede interesar: Aumentan enfermedades por el cambio climático; ¿Has sentido alguna?



Aunque llevó su control de parto en tiempo y le dieron los medicamentos para el desarrollo del bebé, el personal médico no le informó que el producto traía un problema.

“Yo tomé todas mis consultas en el IMSS, la doctora Elena nunca me comentó de alguna complicación, me hice mis ultrasonidos y al final mi hijo nació con malformaciones, no tenía cartílago en su oreja izquierda, sus riñones uno estaba debajo del otro; nació sin ano y sus manitas no se desarrollan, no se le desarrolló el pulgarcito”, detalla.

Local Alerta: Casos de menores con cáncer aumentan… incluso en bebés

Apenas con unas horas de nacido, el 1 de julio el pequeño fue intervenido quirúrgicamente para poder modificar su ano y mientras la madre recibió su alta el menos permaneció hospitalizado sin embargo se han presentado diversas complicaciones.

“Lo entubaron, después de esa intubación le perforaron el pulmón, le dio neumonía, no tenía esperanzas de vida. En febrero lo operan de fístulas de vejiga y le perforan el intestino, a los cuatro días de operación se le abre la herida y el seguro ya no quería responder, tuve que recurrir a Derechos Humanos para que mi bebé fuera operar”, expone.

Tras muchas complicaciones y que actualmente la pequeña carga con una bolsa porque tiene la herida abierta, la familia acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para poder proceder contra la institución ya que presuntamente fueron responsables de negligencia médica y ahora ya no quieren responder.

Los afligidos padres piden que la institución médica responda y cierre la herida del menor ya que está impaciente por caminar y correr como el resto de los niños, pero la bolsa que carga le impide desarrollar esas actividades.

“Nosotros pedimos la operación para que le cierren su herida, es mucho sufrimiento para él y para nosotros, los doctores se echan la bolita, ninguno quiere responder, hemos recibido muchas humillaciones y malos tratos por nuestra condición, pero por nuestro hijo seguimos luchando, es un guerrero porque ha estado luchando pero como niño se ha arrancado la bolsa, no podemos dejarlo ningún momento solo porque se le pueden cerrar las visas y eso tampoco es vida pedimos que nos apoyen”, comenta.

El pequeño cumplirá un año este próximo 30 de junio y el deseo más grande de los padres es que Edson Benjamín sea un niño igual a todos, que juegue, camine, corra y disfrute de la vida.