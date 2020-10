Piden apoyo para que el pequeño Gabriel Michell pueda escuchar

Veracruz, Ver.- Familiares del niño Gabriel Michell Ramírez Palafox hicieron el llamado a la población para ayudar a recaudar fondos para financiar la compra de los implantes cocleares que requiere el niño de un año y 7 meses de edad, para poder escuchar.

De acuerdo con Gabriela Ramírez Palafox, madre del menor, el niño fue diagnosticado con sordera profunda bilateral, la cual es reversible con la cirugía en la que se realizarían los implantes referidos.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“El tamiz auditivo nunca pasó, me preocupé y empecé a buscar varios médicos para que me dieran un diagnostico más preciso sobre el problema de mi hijo, cuando cumplió 7 meses hicimos varios estudios, en el que me dijeron que el diagnostico era hipoacusia bilateral en ambos oídos (…), me decían que iba a necesitar implantes coqueares y que podía tener terapias con auxiliares auditivos”.

Sin embargo, el costo para la adquisición de los implantes requeridos por el menor supera el medio millón de pesos, dinero con el que su familia no cuenta para poder realizar el pago de manera inmediata.

Aunque se acercó al Hospital Regional de Veracruz y al Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz, existe una lista de espera larga de otras personas que requieren la misma cirugía, por lo que decidió buscar ayuda de la población para cumplir la meta lo más pronto posible para evitar que Michelle pueda presentar alguna secuela.

Por lo anterior, inició una campaña a través de Facebook para pedir donaciones a la población, a la par la Fundación Instituto Otológico Monterrey, A.C recibe aportaciones económicas para el mismo fin, ya que esta será la que donará el costo total de la cirugía médica una vez que se adquieran los implantes.

“Cada implante sale en 38 mil 500 dólares, cada paquete de implantes, en promedio es más de medio millón de pesos, ahorita estamos desesperados porque el tiempo está corriendo y el es algo que necesita para que él no tenga problemas en el desarrollo del habla”.

Para ayudar y conocer más del caso del menor, la población puede consultar la pagina de Facebook “Michell necesita escuchar” o realizar aportaciones a la cuenta BBVA 4152 3136 0035 7698; también pueden comunicarse al número 2291244934.