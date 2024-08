Familiares de docente desaparecido en Álamo piden ayuda para localizarlo

Familiares del maestro Diego Yasmar Barrales San Juan piden ayuda para localizarlo. El docente salió de su hogar el pasado martes en el municipio de Álamo, en el norte del estado y a la fecha nada se sabe de él.

Sus seres queridos acudieron hoy a esta ciudad para pedir el apoyo del Gobierno del Estado, pues solo saben que la Policía Estatal encontró su camioneta, abandonada cerca de una fábrica de hielo.

¿Cómo ocurrió la desaparición del docente Diego Yasmar en Álamo?

María del Socorro Barrales Flores, tía del docente de telesecundaria, sostiene que Diego Yasmar salió de su casa aproximadamente a las 16:30 horas del martes en Álamo y que a partir de ese momento perdieron comunicación con él.

Además, dice que la Comisión Estatal de Búsqueda distribuyó públicamente la ficha 24/SB 1194U-24ZN, sin que a la fecha les hayan dado a conocer los avances de la investigación.

"La camioneta la encontraron ayer, pero solo un policía se encargó de llevársela; no hubo acordonamiento, no llegaron peritos y no hubo más policías, por lo que no sabemos más", agrega María del Socorro.

Mientras tanto, Abigail Vázquez Barrales, prima del docente, señala que el profesionista tiene 40 años de edad y que no se sabe de que tuviera algún tipo de problema que lo pusiera en riesgo.

Familiares del maestro temen por su integridad y aseguran que hasta hoy no han recibido algún mensaje para exigir rescate, en caso de que se trate de algún posible secuestro.

Familiares del maestro Diego Yasmar Barrales San Juan solo saben que la Policía Estatal encontró su camioneta abandonada / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

En total, quince familiares del docente, entre tías, sobrinas y primos acudieron a esta ciudad, en donde esperan ser atendidos por autoridades del Gobierno del Estado.

Además, se plantaron en el parque Juárez y ante Palacio de Gobierno para pedir ayuda a la ciudadanía y agilizar la localización del docente.

"Que se apiaden de nosotros, queremos que lo regresen con bien; es una buena persona y en casa lo esperamos con ansiedad", sostiene una tía.

Personal de la Dirección General de Política Regional del Estado brindará atendió a los familiares del docente para escucharlos y buscar el apoyo que requieren.

