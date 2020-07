VERACRUZ, Ver.-Familiares exigen el esclarecimiento de la muerte del joven Jonathan Antonio “N” quien presuntamente terminó a manos de elementos de la Policía Estatal tras una persecución en el fraccionamiento Colinas de Santa Fe.

De acuerdo con la tía del fallecido, Emma “N” hay muchas irregularidades que hacen sospechar que la muerte del chico pudo haber sido provocada y que los policías tienen mucha responsabilidad.

Destacó que aunque se habló de que el tiro fue accidental, según el reporte médico en realidad fueron tres impactos de bala.

Detalló que una de las balas apunto al brazo, otra perforo el pulmón y un más rozo su corazón por lo que el chico de 25 años no pudo resistor y murió.

Son tres impactos de bala, dicho por los médicos el seguro social, fueron dos doctores que nos informaron de los tres impactos y no uno como se dijo

Asimismo, indicó que según versiones de los vecinos que fueron testigos del lamentable hecho, los elementos de la policía no pidieron ayuda a los cuerpos de emergencia y al parecer pretendían dejarlo morir en el momento.

🚨Piden esclarecer muerte de joven que presuntamente murió a manos de policías estatales, en #Veracruz



Video: @gerylove80 🤳 pic.twitter.com/KRuugelI7Z — DIARIO DE XALAPA (@DIARIODE_XALAPA) July 2, 2020





Ellos no quisieron llamar a la ambulancia, los que llamaron a la ambulancia fueron los vecinos y los tienen amenazados de muerte para que no digan la verdad, pedimos justicia por la muerte de mi sobrino, queremos la verdad, que no haya amenazas, queremos saber que pasó y quien es el asesino

Cabe destacar que el joven Jonathan Antonio “N” falleció ese martes mientras estaba hospitalizado en el área de especialidades del IMSS luego de que derrapara en su motocicleta cuando era perseguido por elementos de la Policía Estatal y que, según el reporte, una bala que salió accidentalmente de un oficial lo dejó gravemente herido.

Este jueves los familiares del chico que era repartido de una empresa de gas se reunieron en el panteón municipal de Veracruz para despedirlo en medio del dolor e incertidumbre.