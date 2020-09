Piden evangélicos que AMLO consulte a veracruzanos sobre trabajo del gobernador

Xalapa, Ver.- El presidente de la Red Evangélica del Estado de Veracruz Guillermo Trujillo Álvarez consideró que en su próxima visita el presidente Andrés Manuel López Obrador debería consultar a los veracruzanos su opinión respecto al trabajo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

"Nos viene a decir que Cuitláhuac es honesto, no sé si nos lo dice a nosotros o se lo está mandando de mensaje al gobernador. No sabemos si un día de estos va a pegar el manotazo en la mesa porque los veracruzanos al día de hoy no estamos bien", sostuvo.

Refirió que sigue habiendo una inactividad en Veracruz y una falta de empleo, asesinatos y sinfín de problemas sociales del que todos son testigos.

Ahora en su visita, sería bueno que hiciera una consulta al pueblo veracruzano, si estamos contentos con Cuitláhuac García o no dijo.

Agregó que el mandatario estatal le queda mucho a deber a los veracruzanos puesto que no basta su honestidad ni que sea buena persona, "queremos ver más resultados en todos las áreas de un gobierno".

Apuntó que existen señalamientos de corrupción graves en su gabinete por lo que a dos años, es necesario hacer un ajuste en todas secretarías.

"Y sobre todo una verdadera revisión de las cuentas, porque los rumores son muy fuertes en muchas secretarías de corrupción, debería haber una auditoría y ahora que venga el presidente ojalá le instruya al gobernador", abundó.

Dijo que la población está harta de tantos secuestros, desempleo, inseguridad y falta de obra pública por lo que es necesario que haya un cambio en la política de la administración estatal.