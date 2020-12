Piden no relajar medidas sanitarias con la llegada de la vacuna anticovid a México

Veracruz, Ver.- Luego de que la aplicación de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el coronavirus iniciara en nuestro país, el presidente del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz, Alejandro Quintín Barrat Hernández, advirtió que no es el fin de la pandemia, no obstante hay que esperar que lleguen más dosis y se suministre por lo menos al 70 por ciento de la población.

Hasta este momento, el reporte de las personas inmunizadas han tenido reacciones leves como: dolor cabeza, elevación de la temperatura leve y dolor de cuerpo que por fortuna han podido mejorarse con el uso de analgésicos y antinflamatorio, sin olvidar que previamente debe ser consultado con su médico de cabecera.

En caso remoto de presentar algún evento adverso grave se recomienda acudir inmediatamente al hospital, llamó el galeno.

“Aunque lo más probable que se pudiera presentar es una reacción alérgica, nada más que las reacciones alérgicas hay que recordar que son propias de la persona, no de la vacuna y esto lo digo porque ha circulado en redes un video del personal de salud en EU que presenta una reacción después de la vacuna y estas reacciones son alérgicas y es porque la persona presenta alergia a algo más en este caso a la vacuna, no por una reacción de la vacuna y esto no se puede saber hasta que se aplica el producto”, explicó.

Barrat Hernández refirió que más allá de que ya existe una vacuna contra el Covid-19 y haya iniciado la inmunización, pidió a la población a seguir guardando las medidas sanitarias porque el virus continua haciendo estragos y Veracruz, podría tener un repunte de contagios en breve, de hacer caso omiso a las recomendaciones.

“Hay que recordar que para que la vacunación surta efecto debemos haber alcanzado una vacunación del 70 por ciento de la población, pero para que se logre vacunar al 70 por ciento de la población va a tardar un año y medio o más, entonces durante todo este tiempo debemos seguir guardando distancia, usando cubrebocas, lavándonos las manos de manera obsesiva y además no salir a lo que no tenemos que salir y evitar las reuniones en estas fechas que es bien complejo y difícil acatar, pero en estos momentos es indispensable”, exhortó el médico veracruzano.