Piden payasos que los dejen trabajar nuevamente en el malecón y zócalo de Veracruz

Veracruz, Ver.-Con el retorno de las actividades no esenciales en la ciudad de Veracruz, payasos que ofrecían espectáculos en el malecón y zócalo pidieron a las autoridades municipales que los dejen trabajar de nuevo.

José del Pilar Cetina Benítez, el payasito “Yoselín”, presidente de la Asociación de Artistas Populares, Payasos y Animadores del Puerto, mencionó que son cerca de 25 personas las que se dedicaban a esa labor y tras las disposiciones sanitarias se quedaron sin fuente de ingresos.

Señaló que llevan casi cinco meses luchando por sobrevivir económicamente y en su caso ha buscado llevar un poco de alegría en los camiones.

“Yo en los camiones me pongo un sueldo base, yo quiero trabajar en diez camiones y en esos diez camiones me llevo 250 a 300 pesos para la comida no hay mas, ya para otras cosas hay que ir ahorrando de eso mismo, guardando de 50 pesos para la renta y los servicios”, puntualizó.

Sin embargo, lo cierto es que hay varios de sus compañeros que han cambiado esta actividad por empleos alternativos para buscar el sustento de sus familias.

A la fecha, solo 15 personas se siguen dedicando a esta actividad, el resto se ha dedicado a ser músico, a la plomería, a la albañilería, entre otros oficios ante la necesidad de tener ingresos.

Hasta ahora no se han registrado de compañeros suyos contagiados o fallecidos por Covid-19.

“Gracias a Dios no habido compañeros enfermos por coronavirus, hay como todo enfermedades normales pero gracias a Dios no. Lo que si es que hay payasos que ya dejaron la actividad y se fueron a trabajar a otros lados, algunos andan trabajando de guardias, otro anda en la limpia publica chambeando, hay otro que ya se volvió hasta músico con un grupo y los que seguimos firmes somos los más viejos y nos queda más que sobrevivir de esto”, finalizó el entrevistado.