Piden pobladores de San Juan Evangelista al Gobierno del Estado pavimentación del tramo Achontal

Veracruz, Ver.- Pobladores del municipio de San Juan Evangelista, ubicado en la zona sur del estado de Veracruz, pidieron al Gobierno del Estado realizar la pavimentación del tramo Achontal que comunica a la cabecera municipal de dicha localidad.

Vicente Argüelles Reyes, presidente de la Casa de Interés Social del Estado de Veracruz, aseveró que por 14 años se ha solicitado a los gobernadores en turno que la comunidad en donde habitan sea atendida.

Sin embargo, afirmó que después de haber estado en el cargo tres gobernadores ninguno ha prestado atención a las solicitudes de la población, a la que solo buscan en tiempos de elecciones.

“Son tres sexenios y no se ha hecho justicia, va beneficiar a muchísimos pueblos una vez que esté pavimentada esa carretera, tengo mucha fe en los gobiernos actuales (…), cuando llueve no se puede transitar, está el puente inconcluso al 70 por ciento, y cuando se inunda es otro problema porque no se puede pasar”, sostuvo.

Argüelles Reyes indicó que son 22 kilómetros que requieren de pavimentación, para dar atención a más de 40 comunidades rurales de la región, entre las que se incluyen Nicolás Bravo, Saltillo, Cuadalosa, Miguel Alemán, Monte Verde y Saldero.

El representante de la Casa de Interés Social del Estado de Veracruz indicó que se solicita audiencia con el gobernador para que en una reunión atienda al Agente Municipal, el Comisariado Ejidal y él, a fin de formalizar la propuesta.

“El gobernador ha dicho que está haciendo muchas obras por el sur del estado, le recuerdo al señor gobernador que Achontal de San Juan Evangelista es el sur del estado, si nos hace caso le vamos agradecer muchísimo”, manifestó.

En ese sentido, dijo que se confía en que la actual administración incluya al municipio de San Juan Evangelista en su programa de obras pública para el próximo año, ya que existe una deuda pendiente por parte de los gobiernos anteriores con las comunidades de la región.