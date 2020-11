Piden renuncia del titular de Jurisdicción Sanitaria por presunta complicidad con Grupo MAS

Fotos/ Raúl Solís

Veracruz, Ver.- Tras denunciar que ninguna autoridad de salud se ha preocupado por evaluar los estándares de calidad de las empresas que operan el agua en la zona conurbada, integrantes del Movimiento Civil Independiente (MOCI) exigieron la renuncia del titular de la Jurisdicción Sanitaría número VIII Aaron Álvarez Acosta.

Según los inconformes hay complicidad de todas las autoridades tanto ambientales como de salud para que las empresas como Grupo MAS y Comisión del Agua de Boca del Río (CAB) sigan operando a pesar del pésimo servicio que ofrecen.

Acusaron que el agua que sale de la llave en todos los domicilios no es apta para el consumo humano y ni siquiera para lavar alimentos debido a la gran cantidad de contaminantes.

“El agua que nos dan no es apta para el consumo, traen alfilerillos, trae heces fecales, huele mal, esta sucia ya lo hemos demostrado pero parece que a nadie le importa, ya pedimos la renuncia del titular de Medio Ambiente porque no hace nada y ahora venimos a la Jurisdicción porque pasa lo mismo, no hacen nada, no les importa que nos estén dando agua sucia, agua puerca, maloliente que pone en riesgo la salud de los más pequeños de la casa”, fue la queja.

El grupo de manifestantes se plantó en los bajos de las oficinas de la Jurisdicción Sanitaría número VIII con sede en Veracruz en donde lanzó consignas contra el titular de la dependencia para exigir que haga algo para que el agua que se distribuye en Veracruz sea de calidad o de lo contrario que renuncie.

Aunque argumentaron que se trataba de una protesta pacifica en la primera oportunidad el grupo de quejosos entró de manera violenta a las instalaciones para exigir hablar con el jefe de la jurisdicción y tratar de llegar a un acuerdo.

Cabe destacar que en las últimas dos semanas el grupo MOCI ha realizado dos manifestaciones más; una contra la dirección de Tránsito por presunta corrupción de algunos oficiales y otra contra el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PMA) a quien le exigieron que renunciara al cargo.